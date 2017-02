Garzón y Monedero cargan contra una campaña 'errejonista' difundida por Rita Maestre que equipara a IU con el PSOE

El 15M nos lo enseñó: la fuerza está en unirnos sin preguntar a nadie de dónde viene. #RecuperaElMorado, vota en https://t.co/aptFx0z6iQ pic.twitter.com/26hn1Fl4WX — Rita Maestre (@Rita_Maestre) 7 de febrero de 2017

"No es un insulto", se defiende Maestre

@Rita_Maestre con cariño, pero el GIF es una falta de respeto. Creo recordar que AhoraMadrid tiene algunos concejales de IU... para empezar. — Alberto Garzón (@agarzon) 7 de febrero de 2017

@agarzon Juntas pero no revueltas. Querer ser una organización autónoma no es un insulto, estoy segura que tú deseas lo mismo para la tuya — Rita Maestre (@Rita_Maestre) 7 de febrero de 2017

@Rita_Maestre Compañera, que no hace falta ofendernos a los de @iunida para competir en vuestro proceso congresual. Solo pedimos respeto — Carlos Sánchez Mato (@carlossmato) 7 de febrero de 2017

Como cofundador de @ahorapodemos lamento los insultos a @iunida y la apropiación del trabajo común en el Ayto de Madrid. Dañan la unidad. pic.twitter.com/YzWMZBX6kE — Juan Carlos Monedero (@MonederoJC) 7 de febrero de 2017

"¿Te has dado un golpe?"

Vilanova retira un tuit

El coordinador general de Izquierda Unida, Alberto Garzón, y el cofundador de Podemos Juan Carlos Monedero este martesdifundida por los partidarios de Íñigo Errejón y difundida entre otros por la portavoz del Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, en la que se equipara a IU con el PSOE para defender la autonomía de Podemos.El rifirrafe entre el líder de IU y la número dos de la candidatura de Íñigo Errejón para Vistalegre II, ha tenido lugar en Twitter y lo ha desatado un gif publicado por Maestre y que está vinculado a la última campaña digital lanzada por el equipo Recuperar la ilusión a cuatro días del arranque de Vistalegre II.En esa sucesión de imágenes se lee "Ni el PSOE, ni IU", con las siglas de ambos partidos en blanco sobre fondo rojo. Después emerge un corazón morado que deja paso a la leyenda Recupera el morado, escrita en ese color, y el gifque usa el equipo de Errejón y la pantalla inundada de berenjenas."El 15M nos lo enseñó:sin preguntar a nadie de dónde viene. #RecuperaElMorado", reza el texto del mensaje de Maestre, recogido por Europa Press, donde anima a votar al proyecto errejonista.El tuit ha sido respondido por decenas de personas, una de ellas el propio Garzón quien ha reprendido directamente a Maestre por mezclar a su partido en la refriega interna de Podemos: "Con cariño, pero el gif. Creo recordar que Ahora Madrid tiene algunos concejales de IU... para empezar", ha escrito el coodinador general.Un cuarto de hora después del comentario de Garzón,negando haber insultado a su formación. "Juntas pero no revueltas. Querer ser una organización autónoma no es un insulto, estoy segura que tú deseas lo mismo para la tuya", ha respondido la portavoz municipal añadiendo un emoticono de un guiño.Maestre también ha sido criticada por uno de sus compañeros del equipo de gobierno capitalino, el concejal de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, militante de IU. "Compañera, quea los de IU para competir en vuestro proceso congresual. Solo pedimos respeto", ha escrito Sánchez junto al icono de uno beso.Y también ha terciado el cofundador de Podemos, Juan Carlos Monedero, quien, reivindicándose como tal, ha lamentado "los insultos" IU y "la apropiación del trabajo común en el Ayuntamiento de Madrid"., ha advertido en otro tuit pero que no ha escrito directamente a Maestre, a la que ni siquiera nombra.Sí lo ha hecho, por su parte,, quien ha reprochado a Maestre que exija a Pablo Iglesias que respete a Ahora Madrid y después ella difunda una campaña para equiparar a sus socios en el ayuntamiento con el PSOE. "¿Te has dado un golpe?", le pregunta.se refería a unas declaraciones de Maestre en las quea Ahora Madrid su propuesta para que Errejón pudiera encabezar la próxima candidatura al consistorio madrileño.El diputado de Podemos en la Junta General del Principado de Asturias, Andrés Ron Vilanova, ha retirado un tuit de su cuenta personal en el queque colgaran "del palu mayor" al filósofo e impulsor del partido Carlos Fernández Liria, al que critica por pasar de ser "antierrejonista" a "pro-errejoner".Vilanova se refiere en su mensaje a un artículo publicado por Fernández Liria en cuartopoder.es. Liria, profesor de la Universidad Complutense de Madrid, apoya las críticas de Luis Alegre contra el equipo que rodea a Pablo Iglesias, al que tacha de "camarilla torpe e incompetente" queEn su mensaje, escrito en asturiano, el diputado autonómico muestra su sorpresa: "¿un anti-errejonista tornáu (convertido) en pro-errejoner?". Y añade: "Que lu cuelguen del palu mayor".En su artículo, Liria reconoce que él mismo combatió la "tendencia" del errejonismo, y se muestrapolíticos de Íñigo Errejón. Sin embargo, cree que el círculo cercano de Pablo Iglesias ha iniciado una "guerra suicida, absurda y sin sentido", una guerra en la que, concluye, "no puedo acompañarle".