Errejón, "un magnífico candidato" para Madrid

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha asegurado este martes que una de las cosas por las que quiere ganar la II Asamblea Ciudadana Estatal de Vistalegre del próximo fin de semana es para acabar con la, con comportamientos como el demostrado por el cofundador y exdirigiente Luis Alegre "Esta dinámica según la cual alguien se enfada y escribe un artículo en prensa para convertirse en titular yes algo que hay que extirpar", ha asegurado en una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press, tras lamentar la actuación de Alegre y mostrar "lástima" por él.Según Iglesias, "es clave" que este "espectáculo" que. "Es algo que hace daño a lo importante. Lo que nos pase a nosotros en lo personal, a Pablo Iglesias o a Luis Alegre, no tiene importancia en relación a lo que le pasa a la gente que nos ve", ha avisado."No se puede consentir que los problemas y frustraciones personales que podemos tener. Yo voy a seguir hablado de lo importante, que es la gente que ha confiado en nosotros y que sufre", ha afirmado.A su juicio,actuar de la manera en la que lo ha hecho Alegre, quien el domingo publicó un artículo en el que acusaba al equipo de Iglesias de ser una "camarilla" que está "destruyendo Podemos" con sus "conspiraciones". "Hay que terminar con esta imagen patética hacia fuera" ha sentenciado."Una de las razones por las que quiero ganar es quey una de las que tiene que cambiar es que no podemos convertir el debate interno en división y en entregar munición a nuestros adversarios. Ahí hemos estado torpes", ha asegurado, en relación a la tensión y el cruce de acusaciones que mantiene su equipo con el del secretario político, Íñigo Errejón.A pesar de todos estos enfrentamientos previos, Iglesias cree queaunque, eso sí, ha admitido que la autodestrucción "siempre es un riesgo en política". "Pero creo que nos va a ir muy bien", ha apostillado."Creo que es lógico que en un crecimiento tan rápido nos duelan las articulaciones, pero creo que vamos a salir más fuertes.", ha explicado. "En política, lo que no te mata te hace mas fuerte, y creo que vamos a salir de Vistalegre más fuertes", ha ahondado."A partir del día 13 tenemos que estar firmes. La gente es la que toca la corneta y dice: 'Chavales, ya basta de tonterías'. Por eso pido el voto,", ha defendido.Iglesias también ha relatado que ha hablado "muchas veces" con Errejón sobre la posibilidad de que el secretario político se postule para ser el próximo candidato de Podemos en Madrid en las elecciones municipales o las autonómicas, pero ha explicado que éste ha rechazado tomar esta decisión porquefrente al de Iglesias en Vistalegre II."Entiende que tenemos dos proyectos distintos y que esos proyectos tienen que confrontar democráticamente, y si gana el suyo, el será el líder nacional de Podemos, y si gana el mío, sería yo. Pero me parecería muy sensato que Íñigo pudiera dar ese paso.que podría ganar tanto el Ayuntamiento como en la Comunidad", ha insistido.Aún así, Iglesias ha defendido que Errejón sería "un candidato magnífico" parao para que haya "un gobierno progresista en la Comunidad". "Si tuviéramos eso definido ya como una apuesta, aunque tiene que haber unas primarias en las que decida la gente, eso podría haber facilitado muchas cosas, pero Íñigo legítimamente no quiere tomar esa decisión en este momento", ha apostillado.No obstante, el secretario general ha asegurado queal plantearle esa posibilidad. "Es una persona extremadamente valiosa. Siempre he confiado en él y siempre ha hecho su trabajo muy bien, aunque hay cosas en las que no estamos de acuerdo", ha reconocido.