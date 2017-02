La Complutense abre otra investigación al docente denunciado por acoso sexual por presunta conducta "inapropiada"

Contenido del protocolo de la UCM

La Universidad Complutense de Madrid (UCM) ha abierto una información reservada sobre elpor supuesta "conducta inapropiada" a otras estudiantes diferentes a las que ya interpusieron la denuncia y que procedían de Paraguay.Fuentes de la universidad han señalado a Europa Press que ya se ha abierto por parte de la Inspección de Servicios de la institución dicha investigación y en su marcodiferentes al grupo de estudiantes extranjeras que cursaban un máster en el que daba este profesor Las mismas fuentes indican que el protocolo de la universidad ante presuntos casos de acoso sexual a raíz de la denuncia que se cursó en diciembre sigue su curso, pues aún no se ha resuelto, y que lasimpuestas al docente siguen activadas.A finales de diciembre entró en la Unidad de Igualdad de la Universidad unapor el comportamiento de un profesor que podría tener indicios de acoso sexual.Por ello, la universidad puso en marchacontra el acoso sexual recientemente presentado en Consejo de Gobierno, abriendo la "correspondiente información reservada al efecto".mencionado, la Complutense procedió a adoptar las "medidas cautelares oportunas" (como el ser apartado de la docencia del máster), al tiempo que se está realizando el "peritaje técnico, por personas expertas, de los hechos y la información recabada". "Todo ello con las máximas garantías de confidencialidad. Derecho al honor de todos los afectados", agregan desde la institución.Por otro lado, desde la Coordinación del programa de becas de posgrado BECAL, que gestionay con el que las jóvenes estudian en la Complutense, confirmaron también a Europa Press la interposición de la denuncia por parte de este grupo de mujeres, que completan su formación en el área de Magisterio. También indican que se están tomando las medidas oportunas para esclarecer el contenido de la denuncia.El protocolo para la Prevención, Detección y Actuación ante situaciones de acoso sexual de la ComplutenseSu ámbito de aplicación incluye al Personal Docente e Investigador (PDI), el Personal de Administración y Servicios (PAS) y el alumnado de la UCM, así como a "que, aunque se encuentre bajo la dependencia jurídica de terceros, preste sus servicios en el ámbito de la UCM".El protocolo se marca entre sus objetivos lay, una vez cursada en la Unidad de Igualdad de Género, se ordenará la práctica de una información reservada y la realización de un peritaje.También indica que una vez presentada la denuncia, se designará en una la persona experta para realizar el peritaje, quien dispondrá de 21 días para realizar un informe.En un plazo no superior a un mes desde la presentación de la reclamación, queja o denuncia, la Dirección de la Unidad de Igualdad de Género convocará a la Comisión, que debeen un plazo no superior a 14 días desde su celebración. Los plazos están adaptados al calendario lectivo de la institución.Será el rector el que establezca medidas preventivas, archive la denuncia o incoe el oportuno expediente disciplinario, a través de la Inspección de Servicios. En este caso, como medida cautelar ya se ha decididode la docencia del máster.