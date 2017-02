Sánchez exige a la gestora que los afiliados del PSC no tengan que inscribirse para votar en las primarias

info Libre

El ex secretario general del PSOE y aspirante a las primarias que el partido celebrará previsiblemente en mayo, Pedro Sánchez , exigió este martes que la gestora no obligue a los militantes del PSCpara poder votar en las citadas primarias al próximo líder de los socialistas.Sánchez, en un acto celebrado en Calasparra (Murcia) donde estuvo acompañado entre otros por la diputada asturiana Adriana Lastra –una de las coordinadoras de su campaña– o el secretario general del PSOE regional,, argumentó que "romper la unidad entre el PSOE y el PSC sería abandonar a Cataluña a su suerte"., insistió el que fuera número uno del PSOE, que reclamó a la gestora que "acabe con la incertidumbre que vive el socialimo catalán".El pasado 27 de enero, la comisión bilateral compuesta por delegados del PSOE y el PSC creada para revisar las relaciones entre ambas formaciones acordó que los militantes catalanes puedan votar en las primarias , pero no concretó la fórmula. Tal como adelantó, la vía sobre la que se camina hacia el acuerdo pasa por dejar que los afiliados del PSC votenEl objetivo es que el PSOE pueda tenerque quieran participar en las primarias, tal como señaló este diario el pasado 14 de enero . Los actuales dirigentes de Ferraz consideran que esto es "lo mínimo" que se debe modificar. Miquel Iceta, primer secretario del PSC, se ha mostrado favorable a la fórmula de la inscripción previa.Pero Sánchez considera que esa posibilidad es inaceptable. "Los socialistas catalanes –dijo este martes– tienen el mismo derecho a votar que el resto de los afiliados. Nadie puede excluirles del debate político ni quitarles el derecho a votar u obligarles a rogar el voto". "¿Cómo vamos a ser creíbles en la construcción de consensos con Cataluña?", se preguntó.El ex secretario general añadió que "sólo los socialistas" sonfrente a una "derecha española" que "se queda sólo en la ley" y a un separatismo que "se quiere saltar la ley".Por lo demás, Sánchez se felicitó de que el PP esté "preocupado" por la posibilidad de que su candidatura gane las primarias. "No les falta razón. Rajoy debe tenerlo claro: no habrá votos socialistas para políticas de derechas si nuestra candidatura ganara", dijo. En ese sentido, consideró que, sino que "sólo es buena para Rajoy".Finalmente, sostuvo que "para unir al PSOE lo primero es separarse del PP" y, "lo segundo, que la militancia vote"., pidió Sánchez, quien con el de esta martes en Murcia suma ya tres actos desde que anunciara su candidatura el 28 de enero. El pasado sábado estuvo en Zaragoza y el miércoles en Castellón.