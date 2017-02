Aborto

La ponencia social planteada por el Partido Popular para elque se celebra este fin de semana en Madrid, evitó fijar posiciones sobre cuestiones polémicas como el aborto o la maternidad subrogada. La idea original era que fuesen los compromisarios los que planteasen el debate vía enmiendas. Y así ha sido. A tres días para el arranque del cónclave, la dirección nacional del PP no ha transaccionado ninguna de las enmiendas que se refieren a la maternidad subrogada. Las hay a favor y en contra, lo que, a priori, impide fijar una posición común. Si nada cambia en los próximos días, la comisión en la que se debata la ponencia social abordará esta cuestión en la mañana del sábado. Es decir:La dinámica es la siguiente: los ponentes cuyas enmiendas lleguen vivas a este congreso que se celebrará en la Caja Mágica las defenderán en las diferentes comisiones. Si logran el apoyo del 30% de los compromisarios acreditados en la comisióndonde serán votadas por la totalidad de los delegados acreditados (más de 3.000).El vicesecretario responsable de esta ponencia,, ya subrayó en la presentación del texto a finales de enero que en este se recogían aquellos aspectos que inspiraban "un consenso amplio" . En este sentido, recordó que el PP es una formación política que representa un espectro muy amplio de maneras de pensar. "Desde el centro a posiciones más conservadoras", sostuvo por aquellas fechas.El debate sobre la maternidad subrogada divide al PP independientemente de si sus defensores o detractores se ubican en sectores más o menos conservadores. De ahí, explican los dirigentes consultados, la dificultad de establecer un punto de partida.Hasta la fecha, destacados dirigentes conservadores comose han mostrado a favor. Una postura contraria a la defendida por la exdiputada Lourdes Méndez Monasterio , que ha pedido expresamente, vía enmienda, que se siga prohibiendo su regulación. No es la única militante del PP que opina en este sentido. Hay más enmiendas en la misma dirección.Otro de los bloques de la ponencia social que llegarían vivos al congreso es el relativo al aborto. Varios compromisarios defienden la reforma de la actual ley de plazos, aprobada en la etapa del socialistaEsta cuestión también divide al PP, algo que se puso de manifiesto en la X Legislatura cuando se rompió la disciplina de voto delen la votación en la que se incluía el impedimento de que las menores de 16 y 17 pudiesen interrumpir el embarazo sin elSí hay ya decisión a la hora de permitir a los representantes públicos libertad de voto en cuestiones morales. Esto queda limitado, no obstante, a cuestiones sobre las que