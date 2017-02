El PP debatirá sobre acumulación de cargos y primarias tras no lograrse acuerdo en todas las enmiendas

Presidente de honor

El viernes a las 16.00 horas arranca el XVIII Congreso Nacional del PP . La proximidad de la fecha hace cada vez más complicado que las enmiendas a las diferentes ponencias presentadas por los compromisarios que no han sido ya transaccionadas logren incorporarse a los respectivos documentos. Esto implica que lleguen vivas al cónclave y que tengan que ser debatidas en las diferentes comisiones. Fuentes de la dirección nacional informaron este miércoles de que, salvo cambios de última hora, habrá debate interno sobre aspectos como la acumulación de cargos y la elección de líderes mediante el sistema de primarias.El primero de los asuntos, el de la acumulación de cargos, es muy delicado para la dirección nacional del PP . Hasta el punto de que en la ponencia Política y de Estatutos, coordinada por el vicesecretario de Organización, Fernando Martínez-Maillo, se evitó el tema. Génova no quiso entrar en un tema que dirige todas las miradas hacia la secretaria general del PP y ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal. No es ningún secreto que ella quiere seguir ocupando estas funciones a las que suma la presidencia delDe las cuarenta enmiendas recibidas por el equipo de, la dirección nacional calcula que al congreso llegarán vivas una decena relacionadas con incompatibilidades y acumulación de cargos.La mayor parte de estas enmiendas no citan directamente el caso de. Sí lo hace una de un concejal de San Clemente, en Cuenca:Por otra parte, las enmiendas relacionadas con la limitación de mandatos se han ido desinflando en las últimas semanas. De las 1.334 enmiendas recibidas para la ponencia Política y de Estatutos, cinco estaban relacionadas con este tema que forma parte del pacto de investidura sellado en su día por el. Es muy posible que sólo una de ellas llegue vive al congreso.La presidenta de la Comunidad de Madrid,, retiró su enmienda a favor de las primarias en la elección de los líderes del partido después de que Génova accediera a autorizar congresos regionales y provinciales asamblearios. Pero hay varias enmiendas que abogan por el "un militante, un voto" que tienen todas las papeletas para llegar al congreso sin acuerdo con la dirección nacional.Es el caso de la registrada por Íñigo Henríquez de Luna , portavoz adjunto del PP en el. La mano derecha deen el consistorio lleva presentando esta enmienda desde el XVI Congreso Nacional del PP, celebrado en Valencia en junio de 2008.A día de hoy, tampoco hay acuerdo con la enmienda registrada por el líder del PP en el distrito de Chamberí, Luis Asúa, que defiente lasCon José María Aznar fuera del partido, el congreso pierde uno de los momentos más esperados por la alta dosis de polémica que contenían: el del discurso del presidente de honor. El expresidente del Gobierno renunció a este cargo el pasado diciembreLos estatutos actuales del partido –la ponencia no toca este tema– sostienen lo siguiente: "A propuesta del Presidente Nacional, el Congreso Nacional, reunido en sesión plenaria, podrá nombrar Presidente de honor a quienes, habiendo ostentado la Presidencia Nacional del Partido, hayan contribuido de forma determinante al fortalecimiento de nuestro proyecto político". La dirección nacional confirma que el puesto quedará vacante.A los ponentes de Estatutos les han llegado varias peticiones para que definan de forma exacta su logo. Las demandas han tenido su éxito y en las normas internas del partido quedará reflejado que el pájaro que aparece junto a las siglas es un "charrán",. El logo es obra de Fernando Martínez Vidal, militante del PP madrileño.Como ya informó este diario, todo apunta que el debate sobre la maternidad subrogada también llegará vivo a la ponencia social. Este texto evitó fijar posiciones sobrecomo el aborto o la maternidad subrogada. La idea original era que fuesen los compromisarios los que planteasen el debate vía enmiendas. Y así ha sido. A dos días para el arranque del cónclave, la dirección nacional del PP no ha transaccionado ninguna de las enmiendas que se refieren a la maternidad subrogada. Las hay a favor y en contra, lo que, a priori, impide fijar una posición común. Si nada cambia en los próximos días, la comisión en la que se debata la ponencia social abordará esta cuestión en la mañana del sábado. Es decir: las enmiendas llegarán vivas.