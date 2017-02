El juez del 'caso Pujol' cita a los comisarios Eugenio Pino y Martín Blas para clarificar pruebas sobre la investigación

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha citado a los comisarios Eugenio Pino , el exdirector adjunto operativo (DAO) de la Policía hasta junio de 2016, y a Marcelino Martín Blas-Aranda paraque afecta al patrimonio de la familia del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol, han informado a Europa Press fuentes jurídicas.La citación de ambos se enmarca en la pieza separada abierta por el magistrado por lasen un pendrive de las que este mismo martes habló en una entrevista en El Mundo Eugenio Pino, el que fuera jefe de la Policía en la etapa del exministro Jorge Fernández Díaz. También han sido citados, todos como testigos, dos representantes de la empresa Método 3.Eugenio Pino declarará el 16 de febrero y Marín Blas-Aranda el día 17. El 23 de febrero será el turno de los trabajadores de Método 3 Julián Ángel Peribáñez Rius y Antonio Tamarit Febrero. El director de Método 3, Francisco Marco Fernández, remitió el pasado 9 de enero un escrito al juez en el que identificaba a sus dos empleados, según consta en el auto de José de la Mata al que ha tenido acceso Europa Press.La citación se ha notificado un día después de que Eugenio Pino reconociera en una entrevista que había ordenado "varias veces" a sus brigadas en la Policía que detuvieran a los miembros de la familia de Pujol, algo que no se hizo porque, según él,. Además, desveló que se habían usado fondos reservados para pagar a "algún colaborador".Eugenio Pino ya compareció voluntariamente el 3 de noviembre de 2016 ante el juez José de la Mata, que en el auto notificado este miércoles vuelve a pedir al Juzgado número 14 de Barcelona que leque obran en su poder sobre la causa de la familia Pujol que se empezó a instruir en este órgano judicial.Marcelino Martín Blas-Aranda fue el responsable de la Unidad de Asuntos Internos bajo el mandato de Eugenio Pino. Fuetras enfrentarse con otro comisario, el ya jubilado José Manuel Villarejo, y también en el centro de la polémica por la guerra de comisarios. Según el ex DAO, las colaboraciones de ambos en investigaciones como las de Pujol no fueron "determinantes".Por mandato del Juzgado Número 2 de Madrid, cuyo titular es Arturo Zamarriego, Martín Blas-Aranda lidera la comisión judicial que ha acusado a Villarejo de estar detrás de la grabación que se produjo en 2014 a agentes de la Policía y del CNI cuando hablaban de la investigación en curso que. Ese mismo año se grabó en su despacho al exministro Fernández Díaz cuando conversaba con el director de la Oficina Antifraude de Cataluña, Daniel de Alfonso.La enemistad entre Martín Blas-Aranda y Villarejo se remonta, según ha vuelto a repetir Eugenio Pino, a la investigación que se desarrolló sobre la mafia china liderada por Gao Ping, donde el primero. "El señor Martín Blas ha querido hacer una causa general contra todo aquello que ha podido provocar su cese", comentó el ex DAO en la entrevista en El Mundo en referencia a la destitución de éste de la Unidad de Asuntos Internos.El actual DAO de la Policía, Florentino Villabona, aseguró en su toma de posesión el pasado 31 de enero que suque restan hasta su jubilación en noviembre será "recuperar la confianza del Poder Judicial" tras los escándalos de los "últimos años".Una de sus primeras decisiones ha sido comunicar el cese de otro veterano comisario, Enrique García Castaño, de sus funciones como responsable de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) tras ser grabado en unas conversaciones en las que aludía a un(CNI), además de referirse de forma despectiva a un superior.