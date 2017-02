El PP tumba en el Senado una iniciativa que instaba al Gobierno a pedir perdón por el bombardeo de Gernika

"Interés" en la iniciativa

El Pleno del Senado, en virtud de la mayoría absoluta del PP, ha tumbado una iniciativa impulsada por el PNV para instar al Gobierno a pedir disculpas a la población vizcaína de Gernika por el bombardeo del 26 de abril de 1937, del que este año se cumplirán 80 años, y para que reconozcaLa moción, presentada por el grupo parlamentario vasco, se ha debatido este miércoles en el Pleno del Senado y ha sido rechazada únicamente por el grupo parlamentario popular. El senador del PP Iñaki Oyarzábal hade su grupo alegando que la iniciativa pretende "instrumentalizar" Gernika.Eso sí, se ha comprometido a trabajar para llevar al Pleno de la Cámara Alta unalos grupos parlamentarios se sientan "reconocidos". Los populares sostienen que lo primordial es "recordar y reconocer el horror que padecieron las víctimas de aquel terrible ataque para mantener viva su memoria". Asimismo, creen que lo importante es reafirmar la defensa de los principios democráticos y las libertades ciudadanos frente a proyectos totalitarios.Con estas dos ideas, los populares hanpara sustituir el texto de la iniciativa del PNV. Pero ha sido rechazada por el grupo vasco, que sí ha aceptado modificar el documento original a petición del resto de los grupos para reconocer también "la responsabilidad del ejército sublevado y del posterior Gobierno franquista del ataque, daño y sufrimiento causado por el bombardeo".Según ha defendido Oyarzábal, "no es la primera vez" que se pretende que el Senado haga una declaración de perdón colectivo. "Me extraña el interés que veo aquí por que el Gobierno del", ha expresado al respecto.Asimismo, ha declarado que "detrás" de la moción hay un intento de que "vaya calando entre el imaginario de la sociedad vasca" la idea de que "la Guerra Civil española fue contra Euskadi y para": "No se atacó por ser vascos, sino por lealtad a los republicanos", ha señalado Oyarzábal.Para el senador del PP, "algunos quieren instrumentalizar Gernika para buscar legitimaciones" y "legitimar el terrorismo producido durante años de democracia": "Algunos de los que se rasgan las vestiduras cada aniversario son aquellos que asumen quelleguen a sus pueblos y reciban homenajes", ha sentenciado.Y ha incidido en que el Gobierno de España haeste bombardeo "deplorable, injustificado y siniestro": "Como todos los ataques contra poblaciones civiles merecen condena", ha explicado. En este sentido, ha pedido no "empequeñecer" el significado de Gernika Desde el PNV, Jokin Bildarrazt ha dicho que no reclaman al Ejecutivo "nada especial", solo un "reconocimiento del pueblo de Gernika" ypor una acción que fue "promovida por un Gobierno franquista". Informa Europa Press."Pido que después de 80 años se ofrezca unaa quienes tanto sufrieron", ha manifestado, recalcando que "todo el ruido" que se haga en torno a esta iniciativa "interferirá" en el verdadero objetivo de la misma, que es acercar posturas entre las fuerzas políticas en este asunto.El PNV entiende que el 80 aniversario es un momento para que el Gobierno "asuma esa parte deque le corresponde". "Es un momento perfecto, desde la distancia temporal y objetividad histórica, para transmitir unas disculpas oficiales a las víctimas y al pueblo de Gernika, colmando así un vacío que aún hoy está pendiente", afirma en la moción.Desde el PSOE, el senador vasco Tonxtu Rodríguez ha hecho hincapié en la responsabilidad del gobierno de Franco en el bombardeo, al mismo tiempo que ha abogado por que se responsabilice también al ejército sublevado."Lafue la verdad", ha dicho, remarcado que la orden del ataque fue dada por los franquistas a alemanes e italianos. A su juicio, es "un buen momento", después de 80 años, para "decir la verdad" y reconocer que en la guerra civil "unos defendían la libertad" y otros sacaban "las armas en contra"., ha concluido el socialista, asegurando que con la aprobación de esta iniciativa "se recuperaría la historia". "Una historia que muchas veces ha sido silenciada y enmudecida por el dolor", ha apuntado.Pero desde el PP han defendido que esta moción no debe servir para poner encima de la mesa "las mentiras" del franquismo:, ha añadido Oyarzábal, reivindicando que de "deje de hablar de bandos para poder mirar al futuro y que nadie vuelva a tergiversar la historia nunca más".Joan Comorera, senador de Unidos Podemos, ha rechazado que se tache de "radicales" a los defensores de esta iniciativa al mismo tiempo que ha instado al PP a apoyarla si "como herederos del franquismo". Y les ha pedido que den ese "pequeño paso" hacia la reparación de las víctimas.También desde Compromís, el senador Carles Mulet,la intervención de Oyarzábal, y ha instado a los 'populares' a condenar "el franquismo y sus antepasados". Y el senador de Bildu, Jon Iñarritu, ha incidido en que Alemania "no tiene complejos" porque ya ha condenado el fascismo: "Si lo ha hecho ya Alemania, ¿Por qué no lo puede hacer este Estado?", ha cuestionado al PP.