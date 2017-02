El AVE en Galicia, según En Marea, en 2022

El portavoz parlamentario de En Marea, Luís Villares, ha utilizado este miércoles la sesión de control de la Cámara para criticar que, a lo que el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha respondido que para, según recoge Europa Press. "Nos preocupa mucho la seguridad", ha aseverado el mandatario gallego ante el pleno del Parlamento, al tiempo que ha apuntado que el tren circulará en fase de "pruebas" una vez concluidas las obras, previsiblemente, "en el tercer trimestre de 2019". Al hilo de ello, ha recriminado a Villares que aluda a él al cuestionar la seguridad de la línea en vez de "citar a sus socios en muchos ayuntamientos", en referencia al PSOE.Al margen de las cuestiones de seguridad del tren, el jefe del Ejecutivo autonómico ha tenido que escuchar duras críticas tanto de En Marea como del BNG por el. Así, Villares ha subrayado que lo único que avanza "veloz" en la comunidad es " la entrega a domicilio de Vega Sicilia ", en alusión a los regalos supuestamente realizados por el dueño de Monbus, Raúl López ; la portavoz nacionalista, Ana Pontón, ha considerado a Feijóo directamente "cómplice de los incumplimientos de Mariano Rajoy y Ana Pastor". "Es una traición a los intereses del país", ha censurado.Enfrente, el responsable de la Xunta, pero ha aseverado que tiene "la conciencia muy tranquila" por sus reivindicaciones de esta infraestructura. Además, ha recordado que entre 2005 y 2011 España estuvo gobernada por el PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero, en parte gracias a "los votos del BNG". Tras afear a los nacionalistas que no apoyasen en 2007 la reprobación de la entonces ministra de Fomento Magdalena Álvarez, ha admitido queaunque sí con su "posición negociadora" en Madrid. "Es más inteligente que la del BNG", le ha espetado. No en vano, ha recordado que el Bloque obtuvo del PSOE el compromiso de 2012.Por su parte, dos años después de su llegada a San Caetano,en el marco del denominado 'Pacto do Obradoiro', consciente de que sería "imposible" cumplir el acuerdo previo. "Y no digo que no ejecutara y no presupuestaria, pero evidentemente en el 15 era imposible", ha zanjado. Una vez Rajoy llegó a La Moncloa, ha proseguido, la fecha se estableció en 2018 y ahora sufre otro retraso debido a lay por los que se "repartían ministerios". Con todo,En su turno de réplica, Villares ha exigido una "rectificación" a Feijóo tras dar por hecho que. "Usted fue a Madrid -a la reunión con el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna- a recibir instrucciones de engañar a la ciudadanía", ha sentenciado. Tras esta afirmación, el presidente ha ironizado con que si hubiese ido el portavoz de En Marea a ese encuentro habría podido hacer la vuelta a Galicia "ya en el AVE".Dicho esto,porque, de lo contrario, serán "responsables" de nuevos "retrasos" en la construcción de la mencionada infraestructura.Ante los comentarios del presidente, el magistrado en excedencia ha aprovechado para pedirle también que, pues el interior de la comunidad está "desvertebrado por su incapacidad". Esa afirmación ha molestado al mandatario, quien hade quien comparte ideología con los alcaldes de Santiago y A Coruña. De Xulio Ferreiro ha recordado que realizó "tres" obras de las 57 anunciadas, mientras Martiño Noriega mantiene la capital gallega "llena de baches".A modo de conclusión, tras opinar que "la ineficacia" es "el factor común" de las distintas corrientes que conforman las mareas,