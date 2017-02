Iglesias arremete contra Errejón y le exige "ir de frente": "Se está equivocando en muchas cosas"

"Se equivocan en la búsqueda de enemigos"

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha avisado este miércoles a su secretario político, Íñigo Errejón, de que se está equivocando "en muchas cosas" durante la campaña previa a la II Asamblea Ciudadana Estatal de Vistalegre de este fin de semana, y de quee ir "de frente".En una entrevista en El País, recogida por Europa Press, Iglesias ha reconocido que "últimamente está teniendo muchas diferencias" con Errejón y ha apuntado, entre los errores que a su juicio está cometiendo el secretario político, el hecho de que desde su equipo se estépara poner de manifiesto sus discrepancias, en lugar de "ir de frente"."Si tenemos diferencias políticas, hay que señalar esas diferencias, pero no busquemos fantasmas", ha denunciado. "Pretenderlas ideas de alguien señalando a compañeros como una camarilla es algo que avergüenza a la gente", ha asegurado, en referencia a los artículos escritos por el exdirigente Luis Alegre y por el también filósofo Carlos Fernández Liria, que era muy próximos a él y que ahora critican duramente a su equipo."No reconozco a Carlos en esas palabras. Es un filósofo brillante y una persona bella. El envilecimiento que revela haber escrito eso es algo que no quiero comentar., ha dicho sobre el texto de Fernández Liria, en el que éste tachaba al entorno de Iglesias de "burócratas intransigentes" y les acusaba de emprender "una guerra de exterminio" contra todo el que disienta."Creo que se equivocan en insistir en la búsqueda de enemigos", ha asegurado en relación a los dos filósofos pero también a Errejón y su equipo, al que él nunca señalaría "como unaalrededor" del secretario político.Además, el secretario general ha defendido que está orgullos de sus compañeros y que "está bien que la formación evolucione y vaya incorporando a más gente". "Hay un cierto complejo adanista en decir que 'Podemos sólo somos quien yo diga'. Eso es erróneo, Podemos no sólo es gente de Madrid ni de la Universidad. Es mucha más gente y nuestra capacidad dees buena", ha ensalzado."Creo que en Podemos cada vez ha llegado más gente y eso ha sido bueno. Creo que en Podemos seguimos casi todos, aunque estemos en posiciones diferentes", ha apostillado, poniendo al exdigiente y cofundadorcomo ejemplo de que se puede seguir trabajando desde "otras posiciones".Además, ha defendido que, a su juicio, su equipo de Podemos para Todasde España, "más abierto y con representación de más generaciones, a diferencia del de Errejón de 'Recuperar la Ilusión', que es "mucho más monocolor".