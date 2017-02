La gestora equipara la agenda de Susana Díaz a los actos de Sánchez y López

Apoyo a Susana Díaz

Aspirante oficiosa

Susana Díaz no es por ahora aspirante a la Secretaría General del PSOE de forma pública... pero. Este miércoles, el portavoz de la dirección interina y hombre fuerte de la presidenta de la Junta de Andalucía en Ferraz, Mario Jiménez , equiparó la agenda de Díaz a los actos de Pedro Sánchez y Patxi López, las dos únicas personas que han manifestado su voluntad de competir por la Secretaría General.Jiménez, preguntado por si algún miembro de la gestora acudirá al evento de alcaldes y concejales socialistas que se celebrará el próximo sábado en Madrid y al que asistirá la presidenta andaluza, respondió que no le consta que eso vaya a suceder y argumentó que esa es la posición que tiene que mantener Ferraz. "No me consta que ningún miembro de la gestora", replicó.El portavoz de la dirección interina recalcó que Ferraz no va a hacer "ninguna valoración" de los pronunciamientos de "ninguna persona" que, y subrayó igualmente que la dirección federal tiene que ser muy respetuosa con cualesquiera "iniciativas" que los aspirantes, los militantes y otros cargos del partido pongan en marcha estas semanas. En cualquier caso, Jiménez ha rechazado que eso pueda interpretarse en el sentido de que la gestora considere una candidata más a la presidenta de los andaluces.Entre los promotores del acto de este sábado está el alcalde de Vigo y presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) , Abel Caballero, quien el martes afirmó que será "una movilización masiva" a la que asistirán "cientos" de alcaldes y alcaldesas del PSOE "de toda España", y que consideró quepara que Susana Díaz pueda dirigirse a cargos y militantes y pueda exponer su proyecto.A preguntas de los medios sobre si esa reunión será el momento en el que Susana Díaz anuncie su candidatura a las primarias del PSOE, Caballero replicó que no puede hablar por ella pero que, en todo caso, tiene "todo" su apoyo y que "cuando llegue el momento" le pedirá que presente su candidatura. "Es un acto de alcaldes y alcaldesas, vamos a estar escuchando a Susana Díaz.", zanjó.Por su parte, el exlehendakari Patxi López dijo este miércoles , como ya hiciera la semana pasada, que el sábadoy advirtió contra los "cálculos antiguos" en relación con el papel de los "aparatos", pues cree que la militancia del PSOE está lo suficientemente madura "como para no obedecer consignas" y decidir libremente lo que considere mejor para el conjunto del partido.El portavoz de la gestora recordó este miércoles que nunca ha entrado a valorar los actos de "compañeros del partido" que están "reuniéndose" y "organizándose", en referencia a Pedro Sánchez y Patxi López, aunque no los ha mencionado expresamente. Jiménez añadió que el PSOE está en, y que la gestora no hará "juicios de valor" sobre ningún acto, tampoco sobre el que protagonizará Susana Díaz este fin de semana.Tras poner en el mismo plano ese acto al que acude Susana Díaz en calidad de presidenta de la Junta con los mítines y eventos con la militancia de Sánchez y López, Jiménez tampoco quiso valorar si Abel Caballero, promotor de la reunión de este fin de semana, instrumentaliza la estructura de la FEMP para hacer precampaña a favor de la líder andaluza, y evitó opinar sobre el hecho de que el partido esté pagando autobuses para asistir "Nosotros no vamos a juzgar ese tipo de cuestiones, se están produciendo por todo el territorio español encuentros, se están preparando actos (...) está ocurriendo todos los días, va a seguir habiendo actos, muchos actos durante muchas semanas,. Cuando llegue el momento, cuando se convoque formalmente el congreso, cuando se ponga en marcha el proceso de primarias, operara entonces el reglamento", zanjó el portavoz.