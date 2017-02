Monedero cree que una parte del debate en Podemos está provocado por los que tienen un sueldo por primera vez

"Culebrón venezolano"

El cofundador de Podemos Juan Carlos Monedero ha asegurado este miércoles que una parte del debate que hay en la formación morada está provocado por aquellos que tienen un sueldo por primera vez, según ha informado Europa Press. A su juicio, hay gente que hace "mucho ruido", pero lo que buscan es"Una parte de la discusión que hay en PodemosTengo la sensación que hay gente que cree que Podemos es una agencia de colocación", ha afirmado en declaraciones a Cuatro."A lo mejor lo que estamos viendo no es una discusión ideológica, a lo mejor lo que estamos viendo es que hay gente que está planteando esta beligerancia, que le falta el respeto a su secretario general, que utiliza insultos a otras fuerzas políticas, que se quiere arrogar el trabajo interno en los ayuntamientos para intentar conseguir rédito. A lo mejor lo que está haciendo esa gente es manteniendo un puesto de trabajo", ha subrayado.En ese contexto, Monedero ha instado a la dirección de Podemos a que estudie cómo se debe actuar ante un militante que considera que "el secretario general es un, es una persona que mata fuera de cualquier proceso judicial a alguna persona". Asimismo, ha recordado que cuando alguien está militando políticamente en algún partido "tiene que cumplir unos estatutos" donde se plantea que no se puede difamar al partido "y mucho menos a los órganos que los representan".Por otro lado, el ex dirigente de Podemos ha definido como "culebrón venezolano" el enfrentamiento que está protagonizando el secretario Político,, de cara a Vistalegre II. "Por primera vez tengo la sensación de que es verdad que Podemos muestra la influencia bolivariana, porque esto tiene mucho de culebrón venezolano", ha señalado.En ese sentido, Monedero ha lamentado que Errejón "no ha respetado los tiempos internos de la organización" y ha criticado que "le haya entrado prisa",, por sustituir al actual líder del partido, Pablo Iglesias.