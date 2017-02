Artur Mas alega que en el 9N no desobedecieron al TC sino que “plantaron cara” al Gobierno español

"Dar voz a la gente no es delito"

El expresidente de la Generalitat Artur Mas utilizó su derecho a la última palabra en el juicio del 9N para asegurar que(TC) con la consulta independentista , sino que"El Gobierno español utilizó al Tribunal Constitucional para hacer", defendió este viernes en una intervención que se alargó 23 minutos, algo inusual en un juicio.El entonces presidente de la Generalitat insistó en que la convocatoria del: "Y este éxito no gustó nada a determinadas instancias del Estado".Por su parte, la exvicepresidenta del Govern Joana Ortega usó su turno para afirmar que ". Dar voz a la gente no es ningún acto criminal".Dijo que, lo cual "niega la capacidad de diálogo, entendimiento y mediación e incrementa el descredito de la política".También aseguró que se les juzga pory añadió: "Nunca nos hemos escondido tras los voluntarios".La exconsellera de Enseñanza de la Generalitatalertóde laque podría suponer una sentencia condenatoria por la consulta sobre la independencia.Rigau aseguró que no se podría imaginar que, trascomo servidora pública, en el tramo final de su carrera tuviese "un momento tan triste" como este juicio porsobre el futuro político de Catalunya, dijo.También hizo mención al papel de los directores de los institutos de Secundaria que el 9 de noviembre de 2014 acogieron las votaciones del proceso participativo. Sostuvo que nunca se le habría ocurrido hacer nada que pudiese perjudicar a los directores, y que durante su mandato como consellera de Enseñanza trabajó para