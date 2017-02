Cospedal se reivindica al señalar que el PP asumió "solidariamente" el desgaste político del Gobierno

se subió este viernes al escenario principal de la Caja Mágica, donde el Partido Popular celebra su 18 Congreso Nacional, sin que Mariano Rajoy haya comunicado si seguirá en el cargo. En el PP nadie tiene duda de que así seguirá. Pero el hecho de que el presidente haya decidido no romper su silencio hasta el sábado mantiene vivos otros escenarios.La número dos del PP sabe que no todos sus compañeros comparten que siga al frente de la secretaría general del PP, dely de la Presidencia de los conservadores de. También sabe que el debate interno sobre su acumulación de cargos viene de lejos en el partido. Quizá por ello, trazó un discurso con altas dosis de reivindicación de su gestión en los últimos cinco años. Los que han transcurrido desde el 17 congreso.La secretaria general dibujó un PP que ha sido la muleta del Gobierno en los años de crisis, cuando Rajoy llegó a la Moncloa. Dijo que el PP había sido el "faro y pararrayos" del Gobierno. Y fue más allá al señalar que la formación dioSe trata de todo lo contrario que, a ojos de muchos dirigentes del PP, hizo el Ejecutivo cuando se trataba de defender al partido cuando había que reaccionar a los continuos escándalos de corrupción. No es un secreto que Cospedal está internamente enfrentada a la vicepresidenta del Gobierno,, y que no siempre ha"Salimos a defender al Gobierno, defendimos nuestras políticas en Comunidades Autónomas y Ayuntamientos que fueron consecuentes, gobernando el PP, con la situación. Hicimos pedagogía del sacrificio, encajamos sin rechistar las embestidas políticas y asumimos las críticas de la lógica y legítima incomprensión social porque tuvimos que pedir esfuerzos. Y volvimos muchas veces con la cara partida, aunque no nos pareciera justo que el castigo fuera para quienes estábamos curando al enfermo y no para quienes habían provocado la enfermedad", insistió.Gran parte de su intervención estuvo destinada a defender la política como una. "No podemos llegar al extremo de permitir que se utilicen los tribunales de Justicia si no hay causa cierta y conocida", defendió.No obstante, la secretaria general no hizo mención expresa a ninguno de los escándalos de corrupción que han afectado al PP en los últimos años. Tampoco a la sentencia, conocida este viernes, por la que ha sido condenada a nueve meses de prisiónexconsellera del PP de Turismo y expresidenta de las Corts Valencianas. El TSJ de la Comunitat Valenciana considera probado que la exdirigente conservadora amañó contratos de la Feria de Turismo (Fitur) en favor de la trama Gürtel. El tribunal también decretó penas de cárcel para los considerados cabecillas de esa trama,El Bigotes y Pablo Crespo."Cuando aún no habíamos salido de aquella tormenta [de la crisis], conocimos los escándalos de corrupción. Fueron casos que afectaron de forma transversal a nuestra vida pública y, dentro de ella, también nos afectaron de lleno a nosotros. Y en algún caso tardamos en reaccionar. Nos parecía sencillamente imposible que eso nos estuviera ocurriendo a nosotros. Por eso en alguna ocasión no fuimosadmitió.A Cospedal se le quebró la voz cuando, tras nombrar a algunos de los compañeros fallecidos cerró el listado citando a, exalcaldesa de Valencia. Casi el grueso del plenario rompió en aplausos y se puso en pie.