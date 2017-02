Iglesias: "Intenté hasta el último minuto que hubiera unidad, no fue posible y es el momento de que la gente decida"

Lo he dicho muchas veces, quiero contar con todos, quiero que las personas más capaces estén al frente de Podemos porque la prioridad es ganar al PP para devolver este país a su gente.R: Intenté hasta el último minuto que hubiera unidad, no fue posible y ahora es el momento de que la gente decida. La escisión no es una opción. Podemos tiene que salir reforzado de Vistalegre, es nuestra responsabilidad porque somos la alternativa al PP.Nuestra mano está tendida siempre, pero parece que el PSOE de la Gestora ya ha decidido: prefiere ser muleta del PP, apuestan por una Gran Coalición en diferido.La confluencia es estratégica, en este camino no sobra nadie.Podemos debe ser el reflejo del país, debe ser el proyecto de los jóvenes pero también de los mayores, de los trabajadores y de los profesionales, de las personas que no tienen trabajo y de los autónomos… Ser transversal es parecerse al país que quieres gobernar y alejarse de los partidos viejos.He propuesto que Nacho Álvarez sea invitado permanente en el Consejo de Coordinación y en el Consejo Ciudadano, y Carolina sigue como diputada, donde hará una gran labor.Todos los datos coinciden en que Podemos es la segunda fuerza política de este país y en el Congreso somos los que lideramos la oposición al Gobierno del PP. Tenemos que poner punto y final al debate interno y centrar todas las energías para combatir las políticas del PP y defender una salida más justa a la crisis.Hemos cometido errores, como he tenido la oportunidad de reconocer en varias ocasiones, eso es cierto, pero no somos un partido más. En apenas tres años hemos pasado de la nada a tener más de cinco millones de votos y no surgimos para ser una fuerza testimonial, sino para ganar las elecciones.