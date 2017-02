El TC ampara a un ciudadano cuyo abogado no pudo acceder al expediente policial abierto tras su detención

Acceso a un material fundamental

La Sala Segunda del Tribunal Constitucional ha amparado a un ciudadano a cuyo abogadopor la Guardia Civil, situación que tampoco fue subsanada posteriormente por el juez de instrucción, que desestimó la solicitud de habeas corpus, según ha informado Europa Press.El Tribunal considera quedurante la detención, recogidos en el artículo 17 de la Constitución.En una resolución de la que ha sido ponente el magistrado, Ricardo Enríquez,, cuando, tras la detención del recurrente por la Guardia Civil como presunto autor de varios delitos, se denegó el acceso al expediente policial al abogado de oficio que debía asistirle durante la declaración.El demandante se acogió al habeas corpus y denunció ante el Juzgado de Instrucción número 4 de Illescas (Toledo) que, entre otros motivos, por insuficiente información sobre sus causas. El Juzgado desestimó tal petición.En su demanda de amparo ante el TC, alegaron que el acceso al expediente policial era un, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2012, pese a que ésta aún no había sido incorporada al ordenamiento jurídico español, en aquella fecha.La Sala Segunda estima el amparo y declara que, en este caso, la negativa de la Guardia Civil, primero, y la desestimación del habeas corpus por el Juzgado, después,Explica que(TJUE), según la cual "el Estado miembro que no haya adoptado dentro de plazo las medidas" impuestas por una Directiva, "no puede oponer a los particulares su propio incumplimiento de las obligaciones que la Directiva implica", es de aplicación en este caso.Esto se produce porque el efecto útil de las obligaciones impuestas a los Estados miembros por medio de una Directivay a éstos tenerlo en cuenta como elemento del Derecho comunitario.En este caso concreto, la Directiva 2012/13/UE fijaba como fecha límite para su transposición el 2 de junio de 2014., de 27 de abril, que reformó la Ley de Enjuiciamiento Criminal y que entró en vigor el 28 de octubre de ese mismo año.Por tanto, desde la perspectiva constitucional, la citada Directiva comunitaria, por la persona detenida y por su abogado, a los materiales del expediente que resulten "fundamentales" para poder impugnar de manera "efectiva" la legalidad de la detención.Pese a que el juez de instancia admitió la validez de la Directiva comunitaria, denegó el habeas corpus con el argumento de que, en el momento en que el abogado, no existía, como tal, ningún expediente, pues los agentes se encontraban "practicando diligencias y confeccionando el atestado".El Constitucional considera queporque la propia lógica de los hechos narrados en el atestado policial la "desvirtuan"."Si la detención se desencadenó a resultas de un operativo policial contra personas reseñadas por la comisión de diversos delitos en varias localidades, al menos(papel o informático) las denuncias de tales delitos, así como la documentación de los registros efectuados al detenerles", indica.