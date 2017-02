Nueve años de prisión para una exconsellera valenciana del PP y trece para cada uno de los cabecillas de la 'trama Gürtel'

La defensa pedirá la anulación

Reacciones

Reacciones

, exconsellera del PP de Turismo y expresidenta de las Corts Valencianes,por los delitos de prevaricación, malversación y cohecho pasivo al amañar contratos de la Feria de Turismo (Fitur) en favor de la trama Gürtel. Por su parte,y el técnico de la administración valenciana Juan Bover han resultado absueltos, según informa Europa Press.El tribunal también ha decretado penas de cárcel para los considerados cabecillas de la trama Gürtel, Francisco Correa han sido, que trabajaba para las empresas de la trama, ha sido condenada a 6 años por asociación ilícita, prevaricación, malversación y falsedad documental.Correa ha sido condenado pormalversación de caudales públicos y cohecho activo. A Crespo y a El Bigotes, por su parte, se les sentencia además por falsedad documental.Además, el exconsejero delegado de Orange Marketdeberá cumplir más de cuatro años. Para el exjefe de gabinete de Martínez, Rafael Betoret, la condena es de seis años de cárcel.Así se desprende del fallo emitido por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) en la pieza 3 del caso Gürtel , relativa a supuestasentre los años 2005 y 2009. El tribunal considera que los condenados "crearon una trama empresarial para obtener distintos contratos de la Generalitat Valenciana en diversas ferias de turismo (...) tras realizar distintas actuaciones encaminadas ade los procedimientos administrativos de adjudicación de tales trabajos".Las empresas de Correa carecían de medios para llevar a cabo los trabajos, por lo que los subcontrataban y así obtenían "un enriquecimiento irregular" al lucrarse con márgenes desproporcionados o gastos inexistentes.", recoge la sala en su comunicado. La Conselleria de Turismo, entre otros organismos, "no solo no llevó un control efectivo de los pagos, sino quey benefició irregularmente a las empresas del Grupo Correa".En total, fueron juzgadas 13 personas en esta pieza del caso Gürtel, la primera que ha llegado a juicio –hay seis y el resto se instruyen/juzgan en Madrid–. Este caso quedó visto para sentencia a mediados de abril de 2016 yDefensas de los condenados en la pieza 3 del caso Gürtel, al considerar que, según ha podido saber Europa Press.De hecho, a este respecto,, abogado de Francisco Correa, ha indicado a los medios de comunicación a la salida del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ) al que ha acudido para que se le notificara la condena de su cliente, queal entender que "la sala estaba contaminada" porque "".Asimismo, Navarro ha considerado que la sentencia –que ha condenado a Correa a más de 13 años de prisión, 6 de ellos por malversación– es, ya que se atribuye normalmente a cargos públicos y no a particulares, como es su cliente. Por ello, ha remarcado que van a recurrir la decisión del TSJCV.También, ha reprobado que Correa haya sido condenado a 6 años por asociación ilícita porque ha sostenido que. "Hay cosas que hay que valorar y en este momento no tenemos esa capacidad porque no he leído la sentencia", ha puntualizado Navarro.El letrado ha comentado que no esperaba una condena "tan alta" en el delito de malversación, pero en lo demás ha admitido que sí esperaban las penas.Preguntado sobre si ha comunicado a su cliente la sentencia, ha dicho que Correa conoce la condena y, de igual modo, considera que es "desproporcionada", aunque ha recalcado queque Correa tiene pendiente por la trama Gürtel.El Partido Popular de la Comunitat Valenciana () mostró este viernestras conocerse la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que condena a la exconsellera de Turismo Milagrosa Martínez, así como a los cabecillas de la trama. La presidenta del partido, Isabel Bonig, está de camino a Madrid, donde desde hoy y hasta el domingo se celebra el 18 Congreso del PP. Por su parte, la diputada y portavoz adjunta delen las Corts, Ana Barceló, se mostró "satisfecha" ante la condena a la exconsellera, que considera "a una de las tramas corruptas más grandes".Así, en un vídeo difundido por redes sociales aseguró que los socialistas valencianos se sienten hoy "", pero al mismo tiempo "entristecidos porque nuevamente somos, que hacían negocios con una trama corrupta mientras los valencianos, ajenos a ellos, se dejaban la piel para sacar esta comunidad adelante".Desde Compromís , su síndic –portavoz– en las Corts Valencianes, Fran Ferri, indicó este viernes que, al tiempo que exigió que "los corruptos devuelvan el dinero robado" a los valencianos.El miembro de la coalición valoró positivamente la sentencia y destacó que "la justicia confirma que la trama corrupta del Partido PopularA su juicio, "se trata de condenas de cárcel que demuestran la existencia de".y aún nos avergüenza, pero los tribunales están poniendo a cada uno en su sitio y el sitio del PP corrupto es la cárcel. Así y todo, no nos conformamos sólo con la cárcel, queremos que los corruptos devuelvan el dinero robado", concluyó el diputado.