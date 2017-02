Proceso interno

El secretario general de Sortu, Arnaldo Otegi, ha afirmado este viernes que "hay que dejar claro" que Amnistia Ta Askatasuna (ATA) es "una escisión" de la formación de la izquierda abertzale, cuya "génesis" se encuentra ende la izquierda abertzale y del abandono por parte de ETA de la actividad armada.En una entrevista concedida a Euskadi Irratia, recogida por Europa Press, Otegi ha asegurado que el movimiento conocido como ATA no respetó lo que decidió la mayoría de la izquierda abertzale y que, por lo tanto, "no es que no encuentran sitio en la izquierda abertzale, sino que".Asimismo, el dirigente independentista ha lamentado que, "en este momento histórico, en el que, por ejemplo, Cataluña está haciendo su camino por la independencia, nosotros, o algunos, anden con estas niñerías", en referencia a laspor parte de militantes de Sortu."Hay que decir claramente sobre ATA, o sobre la disidencia, que. La génesis de esa escisión está en el hecho de que algunos porque ahí hay gente que trabaja con buena voluntad por la amnistía, tenían una posición contraria al cambio de estrategia, y eso deberían admitirlo honestamente", ha destacado.Además, ha indicado que, posteriormente,y que, asimismo, "hicieron algo" que para él es "muy grave", que es no respetar lo que decidió la mayoría."En la izquierda abertzale y en su trayectoria histórica hay algo que es parte de sus principios, y es que se debate todo, pero,, y éstos no lo hicieron", ha apuntado.Por lo tanto, ha reiterado que "no es que no encuentran sitio" en la izquierda abertzale, sino que "se han situado a sí mismos fuera de la izquierda abertzale", y han cometido "un error aún más grave en términos políticos, y es que, cuando nuestros enemigos son los dos estados".Asimismo, Arnaldo Otegi ha destacado que el proceso de refundación que se ha llevado a cabo en Sortu ha sido "muy interesante", ya quey los resultados han sido "muy significativos", ya que la formación ha salido "muy cohesionada" del proceso.En este sentido, ha asegurado que un proceso así era "necesario" en la izquierda abertzale "porque necesitabay poner encima de la mesa qué cosas hemos hecho mal y cuales bien, y la visión que tenemos de la situación".De esta manera, ha afirmado que "la gente se debe unir en torno a un proyecto político, al cariño hacia un país y al", ya que, en su opinión, "no se puede construir un proyecto en torno a una persona, porque eso es muy perjudicial"."Lo que tenemos que hacer Rufi (Etxeberria), yo y otra gente es preparar a la gente de las nuevas generaciones en, y hacer una izquierda abertzale fuerte", ha concluido.