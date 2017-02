El secretario general de Podemos,, lo tiene claro: el mensaje que quiere trasladar es que él y su equipo no pueden disociarse. Por ello, su discurso como candidato a revalidar su cargo consistió, únicamente, en nombrar a prácticamente todos los integrantes de su lista. Pero, al final, también lanzó un mensaje de integración: “es hablar de muchos compañeros, pero también es hablar de Íñigo Errejón y de Miguel Urbán”.no hizo un discurso al uso, sino que sólo quiso hacer hincapié en que necesita a su equipo para seguir dirigiendo el partido. Bajo esa afirmación, no obstante, subyace la advertencia que lleva varias semanas realizando: si su equipo y sus tesis no son las más votadas en el congreso, él dimitirá aunque sea reelegido -como parece seguro- secretario general. “Solamente un mensaje: a partir del día 13, unidad”, zanjó Iglesias.Horas antes, el actual secretario general de Podemos,, daba inicio en la mañana de esteIglesias apela a Errejon y Urbán a que formen parte de su ejecutival sábado a la primera jornada de laestatal del partido, conocida como Vistalegre II.Iglesias hizo un llamamiento al partido gobernante con el objetivo de advertirles de que “el viento del cambio sigue soplando”. “Nadie dijo que fuera a ser fácil, pero aquí seguimos”, celebró el secretario general de la formación morada, para a continuación añadir que existe una “” y que “no tolera la corrupción y la mediocridad” del PP.Criticó, asimismo, “” entre Ciudadanos, PSOE y PP, “basada en el inmovilismo”, y frente a ella defendió que Podemos debe “perfeccionarse como instrumento de las mayorías sociales”. Iglesias subrayó que España es “un país de gentes y pueblos diversos” y, entre gritos de “unidad” por parte de los asistentes, incidió en que “el ensimismamiento y la división trabajan para el enemigo”.Finalmente, el líder del partido morado censuró los movimientos de extrema derecha que proliferan en UE y el actual Gobierno estadounidense. “Es un orgullo que la traducción de la crisis en España no fuera la mirada agresiva del penúltimo contra el último, sino”, recalcó, para a continuación añadir que el resultado de la asamblea debe servir para “liderar un bloque histórico con las fuerzas hermanas y la sociedad civil”. Iglesias puso punto y final a su intervención con unos versos de L’Estaca.