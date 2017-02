info Libre

Una de las principales sorpresas de la jornada inaugural del 18 Congreso Nacional del PP vino en la forma en la que los compromisarios se pronunciaron respecto a una enmienda que cargaba expresamente contra el hecho de queacumule cargos en el partido y sea ministra de Defensa. En la votación, la formación se partió en dos: 328 votos en contra frente a 303 a favor . Ocho delegados optaron por abstenerse. Veinticuatro horas después de este debate que deja en una posición complicada a la número dos dos del partido, la cúpula del PP digería con malestar lo ocurrido la tarde anterior. Y la división era igual de palpable que en la votación.Mientras Mariano Rajoy evitaba interpretar, a preguntas de los periodistas, el resultado de la votación de la enmienda del militante del PP de Cuenca, Francisco Risueño, y, de paso añadía más misterio al asunto sembrando dudas sobre el grado de renovación que dará a su equipo a partir de este congreso, otros dirigentes como el andaluz Juan Manuel Moreno admitían abiertamente que el viernes había quedado claro que en el PP haya la acumulación de cargos."Nuestro partido es un partido cien por cien democrático, los militantes, que son los dueños del partido, se expresan, ysobre la incompatibilidad de cargos", dijo el líder de los conservadores andaluces.Sectores de la formación consultados porexhibían en privado su malestar por la forma en la que los ponentes del documento político y de estatutos habían dirigido el debate. Algunos de los asistentes pusieron en duda el recuento de los votos y. Fernando Martínez-Maillo, coordinador de la ponencia de Estatutos, enmarcó la decisión de los compromisarios en el marco de la "normalidad". Fue, dijo "una votación democrática"."Así que hay que vivir la democracia con normalidad y acostumbrarse a que a veces también por 25 votos se consigue un resultado. No se está poniendo en cuestión a ninguna persona ni nada por el estilo", defendió Martínez-Maillo que recalcó que en el debate, el defensor de la enmienda"Lo que no puede ser es que si no votamos digan que somos un partido cerrado yse diga lo contrario", defendió.La polémica en el momento de la votación y en el recuento de votos ha tenido ya un efecto directo en el partido. El exalcalde de Minglanilla,ha presentado su renuncia como miembro del Comité Ejecutivo Regional de Castilla-La Mancha por lo que consideró un "pucherazo"."Creo firmemente que los afiliados y el PP se merecen tener unos dirigentes que respeten la soberanía y la voluntad de las bases y considero que maquillar los resultados atenta contra los pilares fundamentales de nuestro partido", indica Pardo en la misiva enviada a losEn los pasillos del congreso, el promotor de la polémica enmienda, señaló que no había "700" militantes en la ponencia, sino 2.000. Se quejó de que se enteró "por la prensa" del ajustado resultado de la votación y avanzó que iba a pedir los vídeos para comprobar "cuántos votos" tuvo su enmienda.Pedro García Hidalgo, también miembro del Comité Ejecutivo Regional del PP en Castilla-La Mancha, anunció acto seguido en su perfil de Twitter que seguía los pasos de Pardo: "Coherencia de Rogelio Pardo. Yo también presentaré mi dimisión".