Las mujeres de Podemos reiteran su apuesta por hacer del partido un espacio feminista

Podemos continúa su batalla por hacer del feminismo su. Así lo expusieron algunas de las mujeres que ponen rostro al partido, quienes este sábado, durante la primera jornada de Vistalegre II , presentaron sus propuestas en materia de igualdad.Sofía Castañón intervino en primer lugar en un ejercicio de homenaje a las "mujeres que han hecho posible el documento" de la corriente pablista Podemos para Todas, y en defensa de las mujeres jóvenes que están en las instituciones:. Castañón subrayó que las mujeres de Podemos estarán "organizadas" frente al "pariarcado, el individualismo y el capitalismo, que nos quieren solas". Finalmente, reivindicó, frente a los minutos de silencio, "un grito en contra de este Gobierno indecente que no tiene la prioridad de luchar contra la violencia machista".Junto a ella intervino, voz de la vertiente anticapitalista del partido –Podemos en Movimiento–. Ambas facciones han confluido en materia de igualdad para presentar un documento conjunto con el que, que necesariamente "pasa por el feminismo", tal y como expresó Gimeno. Para ello, destacó, resulta fundamental "construir un partido feminista, pero no como los demás", que a su juicio únicamente incorporan reivindicaciones feministas en época electoral. Apostó, frente a ello, por una formación feminista "de abajo arriba" y no sólo "a través de las áreas".Gimeno criticó las "políticas reaccionarias que quieren devolver a las mujeres al lugar del que luchamos por salir", escenario que requiere, para combatirlo, de undonde las mujeres estén en frente.Por otro lado,intervinieron en defensa de la propuesta errejonista, Recuperar la ilusión. Serra reclamó un partido que resulte una herramienta útil para todas las mujeres, mediante un mensaje que manifieste "que el país que viene es feminista, y que el mundo que viene es feminista". A juicio de Serra, la necesidad de una sociedad feminista se encuentra necesariamente acompañada por un Podemos feminista, porque "ser mujer en Podemos no ha sido fácil, y muchas de las dificultades de las mujeres en el país, las hemos tenido también en Podemos". En este sentido, recordó a aquellas militantes "que no han sabido muy bien qué herramienta tenían para", o a las mujeres que "llevan mucho tiempo haciendo trabajos invisibles, y viendo cómo los compañeros son los que están en las portavocías y en los actos".Serra reclamó un giro para el partido que contemple un presupuesto blindado del 10% dedicado a igualdad, de forma que se alcance un Podemos donde el feminismo esté presente de forma transversal. "No queremos estar sólo en los círculos, sólo preparando los actos,, en las secretarías generales, en las secretarías políticas, organizativas, en las primeras filas de las instituciones", reivindicó para, finalmente, dar paso a la parlamentaria gallega Ángela Pam, quien reclamó la integración del colectivo LGTBI en las leyes y en la propia formación morada."Feminizar la política es algo de todos y todas", recalcó Pam, "y para que eso sea posible las mujeres tenemos que dar pasos adelante, pero". La diputada incidió, nuevamente, en la necesidad de un Podemos feminista, "porque Estaña es machista y tenemos que evitar que nos sigan matando". Propuso, en esta línea, una guía contra el acoso y otra de buenas prácticas en el seno del partido, para alcanzar de esta forma un equipo feminista "para todos los hombres y para todas las mujeres".