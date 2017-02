La Fiscalía Anticorrupción ha presentado este lunes un informe ante el instructor de la operación Púnica en la Audiencia Nacional,, en la que se opone a la elevación por éste de una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de Murcia para investigar la posible comisión de fraude, cohecho y revelación de información reservada por parte presidente de Murcia,, en relación con contratos para mejorar su reputación online. Considera que no hubo perjuicio alguno para las arcas públicas porque los contratos no llegaron a formalizarse, según ha informado Europa Press.Distinta valoración merece la conducta de la otra aforada incluida por Velasco en el auto por el que conforma la pieza relativa a las actividades de la trama en Murcia, la senadora y ex alcaldesa de Cartagenatambién del PP. En su caso, considera que se debe elevar la investigación sobre su conducta al Tribunal Supremo por considerarla indiciariamente constitutiva de delitos de falsedad, prevaricación y malversación.En un auto dado a conocer este lunes, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 acuerda la formación de la pieza III de la operación Púnica, relativa a las supuestas irregularidades en Murcia y dirige el procedimiento contra 22 personas.