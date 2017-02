Dos policías de Getafe, condenados a 3 años y 9 meses de prisión por matar a un ladrón tras una persecución

Hechos juzgados

Los policías locales de Getafe (Madrid) condenados poren noviembre de 2011 ingresarán en quince días en prisión tras ser notificados este lunes de la orden de ingreso carcelario dictado por la Audiencia Provincial de Madrid, según ha informado Europa Press.Los agentes estaban citados esta mañana en la sede de la Audiencia de Madrid para recibir el auto que ordena que deben entrar en la cárcel después de que se rechazara su solicitud de ingreso por haber solicitado unLa petición se realizó con motivo de que los condenados habían pedido un indulto. Hace ya un año, la Audiencia madrileño les impuso 15 años de cárcel como autores responsables de un delito de homicidio consumado y un delito de homicidio en grado de tentativa. Más tarde, el Supremo les rebajó las penas ade cárcel.En la resolución, los magistrados que denegaron la suspensión de la entrada en prisión recuerdan que el artículo 32 de la ley de ejercicio de la gracia de indulto determina que "la solicitud propuesta de indulto no suspenderá el cumplimiento de la sentencia ejecutoria" y que deberá ser "ejecutada al margen de propuesta o solicitud de indulto".Los hechos se produjeron sobre las 11.15 horas del 21 de noviembre de 2011, cuando seis agentes locales de Getafe iniciaron una persecución de un vehículo, según su versión.En la calle Canarias de Madrid, ya fuera de su demarcación, les dieron alcance, dándoles el alto. Tras varias maniobras agresivas, los agentesen defensa de su vida.En el juicio quedó confirmado que, según manifestaron los policías que investigaron los hechos y una de las víctimas que sobrevivió al tiroteo.Según la resolución, los tres agentes se personaron en el lugar del aviso de secuestro para dar auxilio y cobertura al agente franco que había dado el aviso. Allí fueron informados de la ruta que había tomado el Citroën, a bordo del cual habían huido los supuestos secuestradores. Se inició entonces unapor la carretera con dirección a Madrid capital.Ya en Madrid, los agentes localizaron al vehículo al cual seguían en la calle Canarias y, al llegar a la altura de esta vía con la calle Vara del Rey, uno de los vehículos policiales que les seguían se colocó en la parte izquierda del Citroën a fin de cerrarle el paso, llegando a continuación los otros dos vehículos que habían participado en la persecución.Los agentes conminaron entonces a los ocupantes a que detuvieran el vehículo y descendieran del mismo, momento en el que el conductor del Citroën, haciendo caso omiso de las indicaciones policiales, realizó una brusca maniobra de marcha atrásEn ese momento de incertidumbre, y al observar el procesado Ismael G. M. que el copiloto del Citroën giraba el cuerpo hacia la izquierda, gritó "¡Arma de fuego!" ycon su arma reglamentaria. Lo mismo hizo el procesado Daniel C. U., quien efectuó varios disparos con su arma reglamentaria gritando en los mismos términos.Al observar el movimiento del copiloto del Citroën, el procesado Antonio Miguel G. M., también efectuó varios disparos contra el vehículo objeto de la persecución.Los procesados asumieron mientras accionaban sus armas que podían acabar con la vida de los ocupantes del vehículo, cuando el Citroën ya había superado el cerco policial y emprendía la huida por la calle Vara del Rey, cuando no se disponían de datos fehacientes sobre laen el vehículo de los perjudicados y sin que los procesados hubieran comprobado que la persona que hubiera podido ser introducida a golpes en el coche se encontrara en los asientos traseros del mismo.Algunos de los disparos sobre el vehículo efectuados por el procesado Antonio Miguel G. M. impactaron en el copiloto del vehículo que se había dado a la fuga. El herido fue trasladado a la UCI de un centro hospitalario donde falleció el 22 de noviembre de 2011.Como consecuencia de los disparos efectuados por los procesados, también resultó herido el conductor del Citroën, quien sufrió una herida por arma de fuego frontal derecha conEl perjudicado permaneció ingresado tres días en el recinto hospitalario y le han quedado significativas secuelas estéticas y de audición.