Iglesias hablará "hoy o mañana" con Errejón para decidir su puesto pero defiende feminizar portavocías

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, cree que el hasta ahora secretario Político y portavoz parlamentario del partido, Íñigo Errejón pero ha dejado claro que su puesto concretoen Vistalegre. En todo caso, recalcó que Podemos debe ser ahora "mucho más coral" y no un partido de uno o de dos, y tener más personas, y, en labores de portavocía. Entre las mujeres mencionó a, Sofía Castañón, Noelia Vera y a, que fue número dos en la lista de Errejón.El reelegido secretario general señaló en una entrevista en Radiocable , recogida por Europa Press, quey que, sobre su próximo puesto , "todas las posibilidades están abiertas". ", le gusta mucho y creo que tiene que tener un papel importante, pero a la hora de configurar los equipos tenemos que debatir con los compañeros y no discutirlo en los medios". Sin embargo, avanzó que él, y también Pablo Bustinduy , manteniendo su puesto a cargo de las relaciones internacionales.Iglesias remarcó que, después de un debate tal vez demasiado intenso, ahora, porque "cuando la gente dice 'unidad' marca un rumbo"."Somos una formación muy diversa y hay que cuidar esa diversidad", defendió, y advirtió además que, mientras que últimamente sonaban "demasiado desacompasados".El secretario general de la formación morada ha sido preguntado sobre si cree que las últimas dinámicas del partido han provocado una fuga de talentos como la del exportavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, José Manuel López, destituido por el Consejo Ciudadano madrileño . Sobre ese caso en concreto, Iglesias desveló queen el Parlamento regional, pero que lo rechazó. "Para ser generoso, es necesaria", opinó al respecto.En ese sentido, Iglesias declaró que "no puede ser que caigamos en la lógica oligárquica de otros partidos" con respecto a los cargos de poder en los partidos., concluyó.