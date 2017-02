La Comisión Islámica de España llama a los padres a solicitar por escrito al colegio la clase de religión

La Comisión Islámica de España (CIE) ha lanzado unapor la que hace un llamamiento a los padres de alumnos musulmanes para que pidan por escrito en el colegio de sus hijos la clase de religión islámica porque es su "derecho", ha informado Europa Press."Mientras no exista una petición de los padres para que sus hijos reciban esta educación, no será posible poner en marcha la", subraya el presidente de la CIE, Riay Tatary, en un comunicado.Esta campaña surge después de la publicación del Estudio Demográfico de la Población Musulmana, publicado por la Unión de Comunidades Islámicas de España (UCIDE) y el Observatorio Andalusí, el cual revela que el 95% de los 290.110 alumnos musulmanes que hay en España, es decir, unos 275.000La Comisión Islámica recuerda a los padres que el ejercicio de este derechoo tutores. Precisamente, denuncia que en los pasados años ha sido esta falta de demanda la que han utilizado algunos sectores para "negar" las clases de religión islámica a los estudiantes de esta confesión.Por ello, recomienda a los padres de alumnos musulmanes "pedir de forma escrita clases de religión islámica para sus hijos en los centros donde cursen sus estudios" y precisa que la forma idónea espara que quede constancia de la misma.Al mismo tiempo, la CIE insta a los padres a que, una vez presentada la petición en el centro escolar, ipara que esta tenga constancia de todas las solicitudes presentadas. Estos datos, según explica, serán ofrecidos a las Consejerías de Educación de las comunidades autónomas para contrastar la información.Además, apunta que estas solicitudes contribuirán a la creación de un "experimentado" panel de profesores de religión islámica, lo cual supone "crear oportunidades de trabajo para muchos jóvenes licenciados musulmanes".Precisamente, el informe publicado la semana pasada pone de manifiesto que en España, un número que aunque se ha incrementado con respecto a los 48 del curso anterior, sigue siendo insuficiente para los 290.110 alumnos musulmanes. Así, en comunidades como Cataluña (82.284 estudiantes de esta confesión), Comunidad Valenciana (31.239) o Murcia (17.273) no hay ningún profesor contratado.En todo caso, la CIE también reconoce que, tras varios meses de negociaciones,de varias CCAA para el inicio de las clases en los centros públicos.Para reivindicar el cumplimiento de este derecho, la CIE se apoya en el Acuerdo de Cooperación entre el Estado español y la CIE de 1992 por el cual "se garantiza a los alumnos musulmanes, a sus padres y a los órganos escolares de gobierno que lo soliciten, elen los centros docentes públicos" en educación infantil, primaria y secundaria.