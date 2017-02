El coordinador general y vicesecretario de Organización del PP, Fernando Martínez-Maillo, ha subrayado este lunes que ni la exministra Ana Mato ni su partido, y que la figura por la que se sentarán en el banquillo, partícipes a título lucrativo, implica que no conocían la presunta comisión de delitos, según ha informado Europa Press."El caso de Ana y el del partido no tienen nada que ver con el caso de los demás que están sentados en el banquillo de los acusados. Es una distinción importante, así quey esperando que la Justicia actúe", ha dicho.Ana Mato se sienta hoy ante el tribunal de la Audiencia Nacional que juzga a los 37 acusados por la primera época de la trama Gürtel (1999-2005) para, el ex alcalde de Pozuelo (Madrid) Jesús Sepúlveda –para quien el fiscal pide 15 años de cárcel, acusado de haber recibido dinero y regalos de la trama–.Maillo ha hecho hincapié de que tanto el PP como la exministra están sentados en el banquillo "por temas civiles", "en la peor de las circunstancias serían partícipes a título lucrativo". Maillo ha remarcado que para que alguien se le dé esa calificaciónque se juzga –y que aún tiene que confirmarse, ha recordado también–.El responsable 'popular' se ha expresado así, en declaraciones a los periodistas antes de asistir a uncon el consejero de Fomento y Medio Ambiente de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones y Fernández.