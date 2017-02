Mato dice que nunca supo lo que ganaba su marido y que no le extrañó que tuviera un Jaguar

La exministra de Sanidad y exdirigente del PP Ana Mato ha declarado en el juicio del caso Gürtel queque, en 1999, cuando Jesús Sepúlveda era aún su marido este pudiera comprarse un jaguar con su salario como alcalde del municipio madrileño de Pozuelo de Alarcón y con lo que percibiese como coordinador electoral del PP, retribuciones –ha dicho- porLa exministra, que ha declarado como supuesta partícipe a título lucrativo -es decir, como responsable civil pero no penal-, contestó con un escueto “no” al abogado que ejerce la acusación popular en nombre de los socialistas valencianos, quien le había inquirido si creía que la adquisición de vehículos como un Jaguar o un Range Rover o se acompasaba a los ingresos de Sepúlveda como alcalde o si le llamó la atención.El escrito de acusación de la Fiscalía sostiene que el jefe de la trama Gürtel, Francisco Correa, pagó-52.069 euros- de unadquirido por Sepúlveda en diciembre de aquel año. Y que asimismo le facilitó el renting de un Range Rover.En su declaración ante el tribunal, Correa aseguró que no solo le regaló a Sepúlveda el jaguar y le facilitó el Range Rover aludido sino que le había regalado un tercer vehículo de esa última marca.La exministra de Sanidad y exmujer del que fuera alcalde de Pozuelo de Alarcón (Madrid) Jesús Sepúlveda, Ana Mato, ha asegurado este lunes quede decoración de los cumpleaños de una de sus hijas. "Doy por hecho que si él es el responsable de estos gastos es él quien los paga y no un tercero", ha dicho.Mato ha explicado que todas las celebraciones se efectuaban en su casa y. Encargó a Sepúlveda que se ocupara de contratar las decoraciones y animación como, por ejemplo, una inspirada en el Jardín de las maravillas de Alicia, ha informado Europa Press."Las celebraciones infantiles de las que estamos hablando aquí, lo que es la decoración se encargó el señor Sepúlveda y por tanto era el responsable", ha dicho y concretado queMato, que ha dicho que conoce al cabecilla de la trama Gürtel Francisco Correa porque, ha explicado que el matrimonio tenía repartidos los gastos. "Uno se hacía cargo de unas cosas y otro de otras", ha dicho en referencia a las facturas de los colegios, compra, autobús, luz o gas.La exministra ha declarado ante el tribunal de la Audiencia Nacional ante el que comparece en calidad de partícipe a título lucrativo por haberse beneficiado presuntamentedentro de la trama corrupta encabezada por Correa Mato ha llegado a las dependencias judiciales más de una hora antes del momento fijado para su declaración. Ha bajado de un coche que se ha detenido en las puertas de la sede de la Audiencia Nacional en la localidad madrileña de San Fernando de Henares,Se ha sentado en el banquillo reservado a los acusados portando una carpeta azul y un bolígrafo. Ha asegurado que ahora está separada de su marido. "Nos casamos en régimen de gananciales pero siempre hemos sido independientes económicamente, siempre he trabajado y", ha dicho.Mato está acusada de haberse beneficiado presuntamente de viajes, regalos –como una estola y un encharpe adquiridos en Louis Vuitton por el valor de 610 euros por parte de Francisco Correa– y celebraciones de tres cumpleaños y una comunión de uno de sus hijos porentre los años 2001 y 2005. Precisamente esta cantidad es la misma que Anticorrupción fijó como fianza.En cuanto a Sepúlveda, Fiscalía indica que por beneficiar a las empresas de Correa con adjudicaciones públicas durante su etapa como alcaldeque le regaló el 'cabecilla' de la trama y los obsequios que hizo llegar a su familia. El que fuera también secretario nacional de Acción Electoral del PP afirmó durante su declaración que está "convencido" de que Correa no hizo ningún regalo a su exmujer y puntualizó que el matrimonio tenía un régimen de bienes gananciales y "total independencia de gastos".Este lunes es la primera vez que Mato se acerca hasta la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares (Madrid) donde se está celebrando el juicio por la primera época de actividades de la trama Gürtel (1999-2005) desde el pasado 4 de octubre. Hasta el momento,debido a la condición en la que está acusada.Sin embargo, el pasado jueves, la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional decidió "por mayoría, que no por unanimidad" citar a la exdirigente 'popular', junto a la mujer del exalcalde de Majadahonda (Madrid) Guillermo Ortega, Gema Matamoros, y el representante legal del PP, al considerar queen el momento de declaración de "sujetos pasivos", tras haber finalizado el interrogatorio de los 37 acusados en esta causa.