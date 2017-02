Una decena de mujeres han sido asesinadas en crímenes de violencia de género en seis semanas

Un total dedesde que comenzó el año por otros tantos hombres con los que mantenían o habían mantenido una relación de pareja , la última en la localidad de Daimiel, en Ciudad Real, donde un hombre ha sido detenido acusado de acabar con la vida de su pareja , que estaba en trámites de separación, y de la hija de esta, que tenía 18 años de edad.Aunque la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género aún no ha confirmado que se trate de un caso de esta índole, el Ayuntamiento de Daimiel ha decretadotras conocerse por un lado, la detención del hombre con el que la mujer tenía una relación de pareja y, por otro, el hecho de que ella había acudido dos veces al Instituto de la Mujer de la localidad. No había denuncias previas por maltrato.De este modo serían diez las mujeres asesinadas a manos de otros tantos hombres en España en menos de mes y medio. El último caso que recibió confirmación oficial fue el registrado en Seseña (Toledo) el pasado 11 de febrero, donde un agente de la Guardia Civilutilizando su arma y después se suicidó.De hecho,es la comunidad más azotada por la violencia de género desde que empezó el año, con el asesinato de tres de sus vecinas, seguida de Madrid, que ha perdido a dos ciudadanas. El resto de los homicidios se produjeron en Andalucía, Galicia, Cataluña y Navarra. Informa Europa Press.Con los datos oficiales, estas primeras seis semanas del año estarían entre las quehan cosechado junto a 2016 y 2011, años en los que a 13 de febrero se contaban también diez mujeres asesinadas por otros tantos hombres.Destaca que sólo en dos de los 10 casospor violencia de género, sólo en uno de ellos fue a instancia de la propia víctima y sólo en uno de ellos prosperó, ya que en el otro la mujer retiró las actuaciones. La que siguió adelante, pidió y consiguió una orden de protección que estaba vigente en el momento del asesinato.Con todo, hay un caso más que no ha entrado aún en la estadística oficial, ni siquiera bajo investigación porque todas las líneas policiales están aún abiertas. Se trata del hallazgo en la localidad pontevedresa de A Estrada, dey su marido y su madre muertos por arma de fuego.