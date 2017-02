Habla el autor del cartel en la diana del PP, la Iglesia y abogados ultracatólicos: "Carnaval es una fiesta pagana"

info Libre

Protestas del PP y el Arzobispado

El PP, el Arzobispado de Santiago y la asociación ultracatólica de Abogados Cristianos han exigido en las últimas horas la retirada inmediata del cartel de los carnavales de A Coruña, obra del ilustrador Alberto Guitián y que muestra a un papa borracho. Frente a las críticas de estos sectores conservadores, el autor, en conversación con, asegura no verlo "ofensivo":argumenta.Guitián, que recibió el encargo del consistorio gobernado por Xulio Ferreiro (Marea Atlántica), añade: "Se está sacando de contexto, como suele pasar en estos casos. Los carteles vistos en conjunto son otra cosa". El autor sostiene que su propuesta gráfica consistió en, entre los que destacó aquellos provenientes de los "poderes fácticos", como la monarquía, el aparato militar o la Iglesia.Pero su explicación no satisface a la Asociación Española de Abogados Cristianos , que defiende en el ámbito jurídico los valores inspirados en el cristianismo y que ha promovido una campaña de recogida de firmas paraAdemás, los impulsores de esta iniciativa –que desde el lunes ha reunido unas 1.660 firmas– reclaman al concejal responsable de la selección de la imagen una disculpa "pública"."Ni siquiera he representado a un papa concreto, simplemente es un dibujo muy genérico de un personaje que va disfrazado de papa", afirma Guitián a preguntas de este diario. "Me pregunto si la gente que se siente ofendida sale a la calle en carnaval, porque si cada vez que ven a alguien disfrazado de obispo, de cura o de papa les molesta...", ha indicado, recordando además que se trata de"Un clásico", zanja.Abogados Cristianos ya ha presentado anteriormente varias denuncias por presuntos delitos contra sentimientos religiosos , entre las que cabe recordar la procesión del coño insumiso, la denuncia contra la alcaldesa de Barcelona Ada Colau por permitir el recital de Mare Nostra u otra denuncia contra el artista Abel Azcona, que puso sobre el suelo 242 hostias consagradas hasta formar la palabra "pederastia". En esta ocasión, el coelctivo ultracatólico ha recordado incluso la matanza de–donde 12 ilustradores fueron asesinados tras publicar una caricatura de Mahoma– al defender su postura: "que en vez de volar a los autores ofrecemos la otra mejilla", han afirmado en un comunicado.Sobre el cartel también se han pronunciadoEn el primer caso, denuncian "firmemente" que esta ilustración "hiere los sentimientos de los creyentes" y "puede implicar una burla a las creencias de miles de coruñeses"."Los símbolos religiosos, y muy especialmente las figuras que representan a todas las confesiones religiosas, católicas o no, no deberían ser nunca objeto de utilización o manipulación, ni siquiera bajo la excusa del divertimento o de ocasiones lúdicas", ha señalado mediante un comunicado.En el caso del PP, se ha pronunciado la viceportavoz de los conservadores en el Parlamento de Galicia,, quien ha apoyado la petición de retirar el cartel ya que, a su juicio, supone “una falta de respeto a muchos ciudadanos con una burla clara hacia Benedicto XVI”.