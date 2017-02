El Consejo Ciudadano de Podemos definirá este sábado el nuevo papel de Errejón y su equipo

La nueva hoja de ruta política

Ya hay fecha para el cónclave que decidirá el futuro del número dos de Podemos, Íñigo Errejón, y su corriente. El recién renovado Consejo Ciudadano del partido, su máximo órgano entre congresos,para decidir los componentes de la nueva ejecutiva de Podemos y también los cambios en los cargos parlamentarios. Se da por hecho que Errejón dejará de ser secretario de Política de la formación morada, y además el secretario general, Pablo Iglesias, tiene prácticamente decidido sustituirlo como portavoz en el Congreso, aunque no cuándo se producirá el relevo.Tal y como adelantó eldiario.es, la reunión del Consejo Ciudadano –en el que Iglesias tiene ahora una cómoda mayoría absoluta con el 60% de los consejeros–claramente definidas: elegir un nuevo Consejo de Coordinación –es decir, una nueva ejecutiva–, repartir el resto de áreas de responsabilidad entre los integrantes del Consejo Ciudadano, elegir los miembros del "gobierno en la sombra" –una figura tradicional en Reino Unido que consiste en seleccionar públicamente a una suerte de ministros de la oposición– que propuso Iglesias en su hoja de ruta política y reorganizar los cargos del grupo parlamentario.Además de Errejón, que podría perder su cargo de portavoz , fuentes cercanas a Iglesias aseguran que el secretario general, actualmente secretaria general del grupo parlamentario de Unidos Podemos en el Congreso.La reunión definirá el futuro tanto de Errejón como del errejonismo, ya que fuentes próximas al hasta ahora número dos temen que algunas de las áreas controladas por dirigentes errejonistas –como Redes Sociales o Discurso– pasen a manos de la nueva mayoría. De igual manera, una de las opciones que baraja Iglesias esque hasta ahora coordinaba Errejón, uno de los departamentos más potentes de Podemos tanto a nivel de influencia política como en cuanto a número de trabajadores y recursos.Por el contrario, se espera que varios dirigentes próximos a Iglesias ganen peso en la reunión del Consejo Ciudadano. Es el caso de, que concurrieron en la candidatura de Iglesias en Vistalegre II y que han salido fuertemente reforzados del congreso.Los cambios que aprobará el Consejo Ciudadano también servirán para encaminar a Podemos hacia la nueva senda política promovida por Iglesias y su equipo y que las bases aprobaron por un 56% de los votos en el pasado congreso. Durante el discurso que ofreció para defender su propuesta en, Iglesias dejó entrever la nueva línea que quiere imprimir al partido: para él, Podemos debe centrar sus esfuerzos para alcanzar el poder, y para ello la receta del líder es promover la movilización social y tratar de que el partido morado sea percibido como la rama institucional de la sociedad civil.La estrategia de Iglesias parte del razonamiento de que, a diferencia de lo defendido por Errejón, "no es cierto que el del PP sea un Gobierno en una situación de debilidad" porque lo apoyan PSOE y Ciudadanos, tal y como sostiene en el documento político con el que se impuso en Vistalegre II. Por ello, Podemos se centrará enque, a juicio de Iglesias, conforman estos tres partidos, y buscará tratar de situarse como la única de las grandes formaciones del Congreso realmente opuesta al Gobierno.La otra gran pata de la nueva hoja de ruta con la que Iglesias ha conseguido vencer el congreso y que comenzará a aplicar el Consejo Ciudadano a partir de su primera reunión es el potenciamiento de la alianza entre Podemos e IU. Para el secretario general, Podemos tiene que concebirsey "seguir construyendo con otros actores el espacio político del cambio", explicaba Iglesias en su proyecto, que sin embargo no concreta hasta dónde debe profundizar el partido la alianza con IU.