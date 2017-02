La CUP a Rajoy: "Saque sus manos corruptas y sus tribunales políticos de nuestro país"

Proceso constituyente

Forcadell y cuatro miembros de la mesa

El diputado de la CUP en el Parlament Benet Salellas ha lanzado este martes un mensaje al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy: "Saque ya sus manos corruptas de los Països Catalans y saque sus tribunales políticos de nuestro país y".Ha replicado así en rueda de prensa a Rajoy, que el lunes calificó deque la Generalitat esté "chantajeada y amenazada" por la CUP, a la que tachó de grupo extremista.Salellas ha dicho que la CUP plantea un cambio de modelo económico y social, por lo que Rajoy, además de porque quieren combatir la corrupción, y ha añadido que el PP es el partido más corrupto.Le ha reiterado que no aceptarán, como consideran evidenciado con la decisión del TC de este martes de declarar parcialmente nulas las resoluciones aprobadas por el Parlament en octubre que impulsan un proceso constituyente y apoyan un referéndum. Informa Europa Press."Tampoco aceptaremos", ha advertido Salellas , que se ha apoyado en la resolución independentista aprobada el 9 de noviembre de 2015, que afirmaba que Gobierno catalán y el Parlamento de Cataluña no acatarían sus sentencias –una resolución impugnada por el tribunal–."El TC puede suspender la ley de la gravedad, pero lo cierto es que", ha ironizado Sallellas, y ha dicho que garantizarán que los catalanes voten en 2017 porque desoirán siempre las órdenes del TC.a varios apartados de los capítulos Referéndum y Proceso Constituyente, incluidos en el Título I de la resolución del Parlamento catalán El futuro político de Cataluña.El TC ha constatado en una nota de prensa que se declara lade todos esos apartados, al estimarse el incidente de recusación.Salellas ha dicho que la CUP es hoy la única fuerza política que defiende el proceso constituyente: "Parece que a nadie le interese; ni a JxSí ni a las izquierdas que lo defienden. Desde la soledad lo seguiremos reivindicando". Preguntado por si la decisión del TC podría acelerar ese proceso, ha asegurado que "la judicialización no es el escenario ideal. Obliga a ir"."De todo lo que tiene que ver con el referéndum, en cuestión de semanas", ha advertido. La resolución del TC autoriza a la Fiscalía a abrir unacontra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell , y a proceder contra cuatro miembros de la Mesa por permitir que se debatieran.Corresponde al fiscal determinar, una cuestión sobre la que el TC no se puede pronunciar, según fuentes de este órgano, que ha adoptado su decisión de forma unánime.Para Salellas, "es un drama. El Estado usa laa través del TC", y advierte de que el Estado está atentando contra la liberta de expresión de todos."El problema del Estado con lano es exclusivo del proceso independentista", y ha tachado de regresión de derechos la dinámica estatal.