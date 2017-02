Los niños con menos recursos en España se han empobrecido cinco veces más durante la crisis que los más ricos

El informe 'Desheredados' de Save The Children.

Los niños con menos recursos en España se han empobrecido un 32 por ciento durante la crisis económica,(6%), según el informe Desheredados de Save The Children, presentado este martes 14 de febrero en Madrid, que alerta de entre 2008 y 2015 el número de niños en situación de pobreza severa aumentó en 424.000."Latiene que empezar por la infancia porque ahí el problema es mucho más irreversible", ha afirmado el director general de esta ONG, Andrés Conde, que ha alertado de que esta desigualdad "no es algo natural e inevitable, sino fruto de determinadas políticas y se puede corregir con otras".Save The Children recuerda en su informe que España es de los países de la Unión Europea dondeentre las personas más ricas y las más pobres, pues las primeras ganan siete veces que las segundas frente a la media de los países de nuestro entorno (5,2 veces). Asimismo, sostiene que ni el sistema de protección social ni el fiscal en España están diseñados para reducir la desigualdad y acabar con la pobreza.Según ha explicado la directora de Sensibilización y Políticas de Infancia de la ONG, Ana Sastre, una de las funciones del sistema tributario es, pero ha advertido de que en España los impuestos tienen "limitaciones" para acabar con esta desigualdad porque proporcionalmente gravan más a las personas con rentas más bajas en relación con aquellas de rentas más altas. Informa Europa Press."La protección social tampoco les hace salir de la pobreza ", ha aseverado Sastre, para añadir que: un 1,3 por ciento del PIB por ciento frente al 2,3 por ciento de la UE y solo el 33 por ciento de los niños oficialmente pobres reciben prestaciones sociales.