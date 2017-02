Respaldo unánime del Congreso para prohibir por ley indultos a condenados por corrupción y violencia de género

Otros delitos

Todos los grupos parlamentarios han respaldado este martes en el Pleno del Congreso la toma en consideración de unaque modifica la Ley de Reglas para el ejercicio de la Gracia de Indulto, que data de 1870, para prohibir que esta medida se conceda a condenados por corrupción y por delitos de violencia de género, según ha informado Europa Press.No obstante, la mayoría de los grupos ha cuestionado que los socialistas limiten la gracia del indulto a esos delitos y no a otros como los de, entre otros, por lo que aprovecharán su tramitación para ampliar las excepciones a través de enmiendas.El portavoz de Justicia del PSOE, Juan Carlos Campo Moreno, ha defendido que esta proposición de ley contribuye a llevar a efecto esa expresión tan utilizada decon la corrupción y la violencia de género, delitos que generan "repugnancia" en la sociedad, según ha comentado.Campo Moreno se ha mostrado seguro de la utilidad de imponer por ley "la prohibición general" de los indultos y de, aunque dice desconocer si también evitará la comisión de los delitos de corrupción y violencia de género.Por otro lado, el diputado del PP Arturo García-Tizón ha adelantado que aceptará la tramitación de propuesta del PSOE pese a tratarse de unay ha advertido que presentarán un paquete de enmiendas para tratar de mejorar el texto registrado. Entre otras cuestiones, García-Tizón ha cuestionado que los socialistas hayan exceptuado la concesión del indulto a sólo dos supuestos."¿Acaso el PSOE estima que cabe el indulto para delitos de terrorismo, crimen organizado, pederastia o violencia sobre menores? ¿No tienen estos delitos un rechazo social como los de corrupción y violencia de genero?", ha planteado el popular, incidiendo en que actualmente no existe ninguna alarma social con la política en materia de indultos que realiza el Gobierno deEn, su diputado Eduardo Santos también ha respaldado la reforma pese a que a su grupo no le satisface, también porque los socialistas limitan la prohibición del derecho de indulto a corrupción y violencia de género. Un criterio, a su juicio, "excesivamente abierto y restrictivo". "¿Por qué han de quedar fuera otros delitos como la prostitución, la violación o la trata de personas", ha puesto como ejemplo.Desde(ERC), Joan Tardà ha indicado que la propuesta del PSOE se queda "corta" y, además, llega "tarde" pero, no obstante, la apoyarán porque comparten con el primer partido de la oposición que se prohíba indultar a los "chorizos" y porque hace falta "transparencia" en la concesión de esta medida de gracia. Esta misma postura ha sido defendida también por el PNV y PDeCAT.Además de limitar la concesión del indulto total o parcial a los delitos de corrupción y violencia de género, la iniciativa del Grupo Socialista también exige razones de "razones de justicia, equidad, utilidad pública o debida reinserción social del condenado" para poder otorgar el indulto total, justificaciones que deberán publicarse en ela la hora de comunicar la concesión de indultos.El texto del PSOE también aboga por no conceder el indulto si en su correspondiente resolución no se hiciese mención expresa, al menos, a la pena en que recaiga la gracia, al delito cometido, al estado de ejecución, en su caso, de la pena impuesta, al título de imputación, al origen de la solicitud de indulto y, finalmente, a la motivación que, a juicio del Gobierno, ha justificado su concesión.