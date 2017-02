Homenaje sindical a los abogados de Atocha y al artista Juan Genovés

info Libre

Homenaje a Genovés y a Joaquín Navarro

info Libre

"La libertad no fue otorgada, fue conquistada por los españoles". Con esta frase homenajeaba a las víctimas de la matanza de Atocha el secretario general de CCOO,. El sindicato ha celebrado este miércoles un acto en Madrid para conmemorar el 40º aniversario de la matanza de Atocha , en la que cinco abogados laboristas fueron asesinados por un grupo de extrema derecha en los inicios de la Transición."Fue un periodo de tiempo en el que la democracia no terminaba de llegar y, ha explicado Toxo para ensalzar la relevancia de este crimen político. "Su muerte fue uno de los últimos tributos que pagó la sociedad española para alcanzar la libertad", ha asegurado.El acto, presentado por el poeta Luis García Montero , presidente de la Sociedad de Amigos de, y la escritora, se enmarca dentro de la campaña Hicimos, hacemos, haremos historia, con la que el sindicato se propone. En él han participado, además de Toxo, el secretario general de CCOO en Madrid, Jaime Cedrún, el artista Juan Genovés –autor de la obra El abrazo–, y la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, entre otros.Carmena, que era una de las titulares del despacho en el que se produjo la matanza, ha reivindicado la la importancia de la labor del sindicato y de los abogados laboristas en la lucha por conseguir la democracia. “CCOO fue ese camino que cogimos los abogados laboralistas, porque entendimos que íbamos a ser útiles y necesarios", ha afirmado. "Cumplimos con nuestro papel”, ha sentenciado.“Hace años esta conmemoración era de los que participamos en ello. Ahora es de todos", ha indicado. "Y esto nos tiene que valer para darnos cuenta de que esos actos, aunque en el momento no se reconocieran,Tras insistir en la necesidad de defender los derechos humanos, la alcaldesa de Madrid ha aprovechado su intervención para criticar al presidente de Estados Unidos,. "Esas personas estaban siendo expulsadas ilegalmente", ha denunciado en referencia al veto migratorio que Trump impuso sobre siete países de mayoría musulmana. "Afortunadamente, un tribunal federal le ha dicho que no, que hay que respetar los derechos humanos", ha celebrado.Por su parte, el secretario general de CCOO en Madrid, Jaime Cedrún, ha lamentado que todavía hayapor ejercer su derecho a huelga". Con ello, ha buscado comparar la situación actual con la persecución del movimiento sindical en una época en la que "la huelga todavía era ilegal". "Parece que hoy algunas actitudes se repiten", ha advertido.El acto también ha homenajeado el trabajo de, cuya obra más conocida probablemente sea El Abrazo, de 1976. El cuadro se reprodujo en cartel para pedir la amnistía de los presos políticos después de la muerte de Franco y, posteriormente, se convertiría en la escultura El Abrazo como homenaje a los abogados de Atocha, que se levanta en la plaza de Antón Martín. Actualmente, y tras pasar durante décadas por la "clandestinidad" en un sótano del Museo Reina Sofía, el cuadro se encuentra colgado en el Congreso de los Diputados como símbolo de la Transición a la democracia, de la reconciliación entre individuos y colectivos en tiempos difíciles.Genovés, a quien Almudena Grandes ha descrito como "un realista que vive en el mundo de los sueños", también es autor de la serigrafía de la Sociedad de Amigos deAdemás, Fernández Toxo ha anunciado que CCOO pedirá para–el dirigente sindical al que buscaban los responsables de la matanza y que no se encontraba en ese momento en el despacho– el reconocimiento público con la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo. Navarro, presente en el acto celebrado en el Teatro Monumental, fue elde viajeros de Madrid, padre del primer convenio del sector en 1977 y objetivo de los grupos terroristas de ultraderecha. Este miércoles recibió emocionadoy entre las que se encontraban representantes de PSOE, IU y Podemos como Ángel Gabilondo, Cayo Lara y Rafael Mayoral.