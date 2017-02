El fichaje del exdirector de la Guardia Civil por Red Eléctrica provoca una bronca entre Podemos y el PP en el Congreso

"El cadenero"

Bronca en el hemiciclo

Antecedentes

"¿Va el Gobierno a través de la SEPI a apoyar el nombramiento decomo consejero independiente deen la Junta General de Accionistas de la entidad?". La noticia del nombramiento del ex director general de la Guardia Civil , amigo personal de Mariano Rajoy, por esta empresa que tiene un 20% de titularidad pública, llegó este miércoles a la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados de la mano del diputado de En Marea Antón Gómez-Reino Varela. "Le nombran porque es amigo del jefe, del señor Rajoy", valoró el parlamentario, que ve en este episodio un nuevo caso "obsceno" de "puerta giratoria". "Corrupción", dijo. "Corrupción legal", pero corrupción en definitiva.La respuesta la dio el ministro de Hacienda,, que desvinculó al Gobierno de la labor de determinar "la idoneidad del candidato". El debate dejó momentos de tensión en los que"La votación a la que se refiere su señoría corresponde a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), que se realizará en su momento en la Junta Directiva", señaló Montoro. "Será la misma en relación con todos los consejeros independientes", añadió antes de mencionar que es la compañía, y no la SEPI ni el Gobierno quienes deciden., dijo.En respuesta a Montoro, el diputado del grupo de Podemos, tiró de hemeroteca para recordar la sentencia del Prestige fijó que Fernández de Mesa "desempeñó una tarea de. En esa etapa era delegado del Gobierno en Galicia.El parlamentario aseguró que este nombramiento es un "caso obsceno" de puerta giratoria, de "corrupción legal" e incluso de "omertá" -ley del silencio-: "Se trata como siempre de apoyar a la familia, se llame Trillo, Bárcenas, Rato o Fernández de Mesa. Pago de favores por el silencio, retiro dorado, trabajo sucio que pagamos bien", señaló despertando murmullos en la bancada del Partido Popular Gómez-Reino comentó que Arsenio Fernández de Mesa era llamado en su ciudad "el cadenero" por su relación "con los grupos de extrema derecha". Y recordó que va a cobrar 175.000 euros, más de 17 veces el Salario Mínimo Interprofesional (SMI). "Para las familias, pobreza. Para los amigos del Partido Popular, opulencia y omertá".En un momento del debate,enseñó el polémico retrato del exdirector de la Guardia Civil uniformado., es la foto de la España que no queremos, la foto de un viejo régimen en decadencia, del foto del Prestige y la incompetencia, la foto de la vulneración de derechos humanos y del Tarajal, la foto de la corrupción y las puertas giratorias.Tras una llamada al orden de la presidente del Congreso,, Montoro pidió "respeto", que no se descalifique a personas que han ejercido lo mejor que han sabido puestos de responsabilidad en la democracia española y en esa Cámara.pero a algunos de ustedes lo del respeto no les va", indicó el ministro.Tras la pregunta, el diputado de Unidos Podemos en el Congreso, Íñigo Errejón, denunció "malas formas" por parte de diputados del PP e incluso insinuó amenazas. "No nos vamos a amilanar", dijo.La airada respuesta del PP fue publicitada por diputados de Unidos Podemos en la red social Twitter: "Desmedida reacción de la bancada del PP cuando Antón pregunta por la nueva 'PuertaGiratoria' en Red Eléctrica", escribió la coportavoz de Equo, Rosa Martínez.El propio Errejón se refirió al tema en la misma red social: "Preguntamos al Gobierno por las puertas giratorias. Se crispa la bancada del PP y uno de ellos llega a decirnos:Ya en los pasillos, el portavoz de Podemos insistió en que algún diputado del PP había amenazado con "bajar" a los escaños de la formación morada. "No me ha gustado que nos señalaran -ha dicho-., informa Europa Press.De hecho, los diputados de Unidos Podemos también respondieron a las protestas del PP en el hemiciclo para, según la versión de Errejón, decir al Grupo Popular que esa actitudEl Consejo de Administración de Red Eléctrica de España (REE), una sociedad que depende en un 20% del Gobierno, designó hace un par de semanas como nuevo consejero de la compañía al ex director general de la Guardia Civil Arsenio Fernández de Mesa.Fernández de Mesa, que perdió su cargo al frente de la Guardia Civil en noviembre del año pasado después de cinco años, asume el puesto de vocal de REE por cooptación y en sustitución dequien salió del consejo de administración ese mismo mes para convertirse en secretario de Estado de Defensa, informa Europa Press.En una nota de prensa, la compañía indicó que Fernández de Mesapara el cargo dada su experiencia y conocimientos en materia de seguridad integral, condiciones que también reunía Agustín Conde y que son fundamentales para Red Eléctrica".REE destaca del nuevo consejero su condición de diputado durante 23 años y siete legislaturas, entre 1989 y 2012, así como el desempeño de cargos como el de presidente de la, miembro de la Asamblea Internacional de la OSCE (Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa) y miembro de la Asamblea Parlamentaria de la Alianza Atlántica. También ha sido delegado del Gobierno en Galicia (2000-2004) y asesor del ministro de Administraciones Públicas (2004), además de director general de la Guardia Civil entre diciembre de 2011 y noviembre de 2016.En esta última etapa, asegura REE, Fernández de Mesa adquirió "más experiencia no solo en materia de seguridad, sino también en el ámbito de la gestión de organizaciones, ya que