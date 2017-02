El Gobierno de Murcia apela al secreto profesional para no revelar cómo supo Pedro Antonio Sánchez la postura de los fiscales sobre su imputación en 'Púnica'

La portavoz del Ejecutivo murciano,, se ha negado este miércoles a explicar cómo y cuándo conocióla posición de cuatro fiscales jefes del Tribunal Supremo sobre sobre su posible imputación en el caso Púnica. Según desveló el propio presidente en una entrevista este martes concedida a Cope , los fiscales acreditaron "que no se debe investigar" su implicación en el caso, informa Europa Press."No tenemos nada que añadir porque nunca hacemos ese tipo de declaraciones y no vamos a valorar nada de lo que tenga que ver con actuaciones judiciales", ha insistido Arroyo, quien ha manifestado que el Consejo de Gobierno, lo que valora cuando lee esa información en un medio de comunicación es la versión oficial, "".En su opinión, "lo que haga un medio de comunicación con filtraciones o con algún tipo de trabajo que se hace para confirmar esa noticia, pues no estamos aquí para valorar eso". Preguntada de nuevo sobre cómo conoció el presidente murciano la información de los fiscales, la portavoz del Gobierno murciano ha interpelado al periodista que ha hecho la pregunta diciéndole que "". "Usted nunca desvela sus fuentes y el presidente concedió una entrevista y contestó lo que consideró oportuno", ha zanjado.El presidente murciano "hizo una entrevista, le hicieron preguntas y él dijo lo que dijo, quien quiera saber lo que dijo que escuche la entrevista, pero". "Respeto que los periodistas tienen sus fuentes, pero no haré una declaración ni ahora ni nunca de cuestiones relacionadas con la justicia", ha reiterado.Arroyo, al ser preguntada sobre la información publicada por El Mundo acerca de que la Fiscalía General del Estado ordenó no seguir adelante con la investigación a Pedro Antonio Sánchez en contra del criterio de las fiscales encargadas del caso Púnica, partidarias de reclamar su imputación, ha respondido que "ese tema o cualquier otro relacionado con cuestiones judiciales no se trata en el Consejo de Gobierno".La portavoz ha defendido que aquí estamos para "". El Gobierno, en lo que está, ha dicho, es en "trabajar y solucionar los problemas de los murcianos, en seguir creando empleo, realizar reformas que nos sitúan en una posición estratégica en el conjunto de España y en seguir trabajando por el compromiso social que mantiene el Gobierno". Por ello, ha mandado un mensaje de "tranquilidad" a la sociedad murciana, porque el Gobierno "está en lo que tiene que estar, trabajando para resolver los problemas de los ciudadanos de Murcia y, por cierto, trabajando muy duro".Asimismo, la portavoz ha asegurado a preguntas de La Verdad que el Consejo de Gobierno "" ante los asaltos producidos en los últimos meses en domicilios de funcionarios que investigan casos de corrupción . "Esto tampoco se valora en el Consejo de Gobierno, y tampoco sabemos por qué se producen esos asaltos, ni quién es el responsable. No son cuestiones que afecten a este Consejo, y no tenemos que tomar ninguna decisión al respecto. No tenemos tiempo para esto", ha dicho.