El PSOE pide la comparecencia del fiscal general en el Congreso por su actuación en el caso de Pedro Antonio Sánchez

Rivera considera que es "criticable"

Si es imputado, tendrá que dimitir

Podemos afirma que Rajoy manipula la justicia

El secretario general del PSOE-RM y portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Rafael González Tovar, ha asegurado "quepara proteger al presidente de la Comunidad, Pedro Antonio Sánchez , tras conocer que la Fiscalía General impuso no acusarlo en la trama Púnica, a pesar de que las fiscales del caso veían motivos para imputarlo", según informa el diario El Mundo.que el PP intente usar la Fiscalía General para salvar al presidente", ha señalado, tras lo que ha criticado que Pedro Antonio Sánchez "tuviera información privilegiada y supiera todo lo que iba a hacer la Fiscalía General".para proteger al presidente, y con cualquier ciudadano, esto no habría ocurrido", ha añadido el socialista.A su juicio, "a Pedro Antonio Sánchezcomo se la han dado al secretario general del PP y presidente de la Región de Murcia con su aforamiento y con las ayudas que recibe".Según González Tovar, "el Partido Popular intenta hacery de las instituciones, como el Senado". "No respeta la justicia y acusa a jueces y fiscales de mentir cuando no puede controlarla".Ha insistido en quepara proteger la política del presidente regional y para desmontar el auto del juez Velasco, y ha remarcado que la Región de Murcia no se merece esta situación insostenible provocada por el presidente."Pedro Antonio Sánchez asumir responsabilidades políticas , puesto que un presidente debe ser una muestra de ejemplaridad, y en este caso, está siendo todo lo contrario", ha criticado."Y por si fuera poco, tenemos que aguantar escuchar declaraciones de otros dirigentes del PP, lo que nos parece una falta de respeto a la ciudadanía y una ofensa al estado de derecho", ha concluido.Además, el PSOE ha pedido la comparecencia del fiscal general en el Congreso de los Diputados para queaparecidas esta mañana en el diario El Mundo.El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha dicho este martes que si la Fiscalía General del Estado hubiese ordenado no seguir adelante con la investigación al presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, en contra del criterio de las fiscales encargadas del caso Púnica,Aunque admite que la Fiscalía General del Estado lo puede hacer porque la, Rivera considera que "como mínimo, es criticable".Según el diario El Mundo, el informe que se ha remitido a la Audiencia Nacional rechaza que se pida el suplicatorio contra el presidente murciano pese a que las fiscales que llevan el caso mantenían que había indicios para. Sin embargo, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha negado que el Gobierno haya ordenado no proceder con la acusación.En declaraciones en el Congreso, Rivera ha reiterado la opinión de su partido de que. De hecho, ha recordado que el acuerdo de investidura firmado por el PP y Cs incluye una reforma para que la Cámara Baja pueda reprobar o cesar al fiscal general del Estado.Por otro lado, el líder de la formación naranja ha insistido en que el propio Sánchez se ha comprometido a abandonar su cargo si el Tribunal Superior de Justicia de MurciaAdemás, ha señalado que también se vería obligado a dimitir porque así lo asumió el PP de Murcia en el acuerdo de investidura firmado con Ciudadanos y porque lo establece la Ley de Transparencia y Participación Ciudadana de la Región. Tanto el pacto como la ley preveen laque sean investigados por delitos de corrupción.Por tanto, si se formalizara esa investigación, "nosotrosporque lo ha dicho el presidente, porque lo dice el acuerdo de investidura y porque lo dice la ley", ha recalcado.PodemosEl portavoz de Podemos en la Asamblea Regional y secretario general de Podemos Región de Murcia, Óscar Urralburu, ha afirmado que el presidente Mariano Rajoy "porque no tiene claro que el jefe del Ejecutivo murciano, Pedro Antonio Sánchez, sea inocente".A su juicio, el presidente del Gobierno "no se fía de las explicaciones del jefe del Ejecutivo regional, por lo que tiene que recurrir al uso de sus amigos, a la instrumentalización de la Fiscalía para darle un balón de oxígeno yUrralburu ha afirmado que "ya no sólo queda claro que Rajoy duda y no confía en los argumentos ofrecidos por el presidente regional, sino que el propio Pedro Antonio Sánchez sabe quepuesto que si no fuese así, hace dos años ya que hubiese renunciado a su aforamiento, habría ido a declarar para aclarar y hubiese ahorrado toda esta vergüenza".Además, el portavoz de Podemos en la Asamblea ha recordado que en el Pleno de este jueves su grupo preguntará al presidente regional "hasta dónde está dispuesto a llegar con tal deen San Esteban"."La situación es ya indigna para la gente de esta Región. Se ha convertido en uny nos preguntamos si no le basta al presidente con vernos día sí día también en todos los medios de comunicación ocupando portadas y titulares que lo relacionan con tramas corruptas y amaños del PP en los altos estamentos judiciales para salvar su cabeza", ha concluido.