La Fiscalía Provincial de Gipuzkoa ha archivado las diligencias de investigación que incoó por los presuntosa cometidos por Juan Kruz Mendizabal , al entender que "no hay base" para interponer querella contra el exvicario general de Gipuzkoa, "sin perjuicio de que en el futuro pueda haber nuevas denuncias de otras víctimas".Según han explicado fuentes de la Fiscalía a Europa Press, de los tres casos investigados, en sólo en uno de ellos ha comparecido un denunciante ante este órgano judicial y además los. No obstante, han señalado que se iniciarían nuevas investigaciones en el caso de aparecer nuevas denuncias. La Iglesia guipuzcoana dio a conocer a principios de año que el tribunal eclesiástico había condenado a Mendizabal por, por lo que aprobó medidas "disciplinarias y administrativas" contra él.Las dos personas denunciantes, ahora mayores de edad, denunciaron los hechos ante la Iglesia, pero rechazaron recurrir a la vía judicial. Éstos afirmaron, además, que había un tercer caso de otro menor víctima de abusos, que, finalmente, no ha sido localizado.La Fiscalía incoósobre estos casos. Posteriormente, una tercera persona denunció, primero ante la Iglesia y después en los tribunales, haber sido sometido por el exvicario general de Guipúzcoa a abusos sexuales cuando era menor durante un campamento de verano en 1994.Por ello, la Diócesis decretó para Juan Kruz Mendizabal "del ministerio sacerdotal", la obligación de residir en un monasterio y de proseguir "su acompañamiento espiritual y su terapia psicológica en curso", además de la "prohibición de todo contacto con menores".