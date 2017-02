Madrid y Cataluña concentran un mayor número de hospitales públicos eficientes

Madrid y Cataluña son las comunidades autónomas que concentran unseguidas de País Vasco, Galicia y Andalucía, según un estudio científico en el que han participado investigadores de las universidades de Granada y Jaén y la Escuela Andaluza de Salud Pública al que ha tenido acceso Europa Press.Según una nota de prensa de la Universidad de Granada, este trabajo ha analizado por primera vez la eficiencia técnica del conjunto de los hospitales públicos españoles, concluyendo que está condicionada por las características demográficas y socioeconómicas de cada comunidad autónoma, particularmente el envejecimiento, la riqueza y las políticas de gasto público de cada una de las regiones.La investigación, publicada en la revista Gaceta Sanitaria, ha analizado información de ungenerales del Sistema Nacional de Salud de las 17 comunidades autónomas entre 2010 y 2012.El nivel de la eficiencia técnica de los hospitales del Sistema Nacional de Salud fue de 0,828 en una escala de 0 a 1 en 2012, si bien se observa "unaautónomas". Madrid y Cataluña concentran un mayor número de hospitales públicos con un índice superior de eficiencia, seguidos por el País Vasco, Galicia y Andalucía.Entre 2010 y 2012, la media de camas instaladas en el conjunto de los hospitales públicos españoles ha disminuido un 1,71 por ciento, de 412,1 a 405,04 camas por centro hospitalario. También la media de personal facultativo a tiempo completo, pasando de los 283,75 médicos de 2010 a los 278,26 de 2012.El mayor retroceso se presenta en el número de empleados no sanitarios, que ha disminuido un 7,58 por ciento, y el de otro personal sanitario, que. El único factor que ha experimentado un crecimiento es el de las compras y servicios exteriores, que ha crecido un 6,17 por ciento durante el período de estudio.A pesar de estos datos, la eficiencia técnica global de los hospitales públicos españoles. En una escala que mide, entre otros factores, la utilización óptima de los elementos productivos, y cuyo máximo es 1, la media de los centros hospitalarios españoles se situó en 2010 en 0,762. En 2011, la eficiencia técnica global disminuyó un 6,03 por ciento, colocándose en el 0,716, para aumentar en 2012 un 2,79 por ciento, hasta el 0,736.Por comunidades autónomas, los hospitales públicos de Islas Canariastécnica global (0,590), mientras que el País Vasco se situó en el primer puesto, con una media de 0,879. En los primeros puestos le siguen también Cataluña, con una puntuación media de 0,866, Madrid (0,790), Navarra (0,785) y La Rioja (0,732), mientras que, a la cola, tras Canarias, se sitúan Extremadura (0,601), Castilla y León (0,633) y la Región de Murcia (0,634).El 23 por ciento de la variabilidad en la eficiencia técnica de los hospitales públicos españoles está relacionada con la comunidad autónoma donde se ubican . El estudio también ha podido determinar que "la eficiencia técnica global de los hospitales generaleshasta llegar a 8,95 residentes, número a partir del cual la eficiencia aumenta paulatinamente".La eficiencia técnica también está relacionada de una forma estadísticamente significativa con el índice de envejecimiento y el gasto público sanitario per cápita. De esta manera, la eficiencia "disminuye 0,091 puntos porcentuales por cada unidad dey retrocede 3,546 puntos por cada 100 euros invertidos en gasto sanitario".Por el contrario, la renta anual per cápita y el gasto per cápita en servicios públicos fundamentales está. La eficiencia técnica global "aumenta 1,575 puntos porcentuales por cada 1.000 euros de renta anual per cápita y 2,272 puntos por cada 100 euros invertidos en servicios públicos fundamentales".