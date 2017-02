Rajoy admite haber obviado la situación en México en su charla con Trump

El PSOE, avergonzado

"Nos vemos en las urnas"

La posición del Gobierno español ante las primeras medidas de la Administración Trump abrió este miércoles la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados . El portavoz socialista, Antonio Hernando, reclamó a Mariano Rajoy que aclarase el contenido de su conversación conla semana pasada. Concretamente quiso saber si el jefe de los conservadores le había propuesto aumentar la contribución de España a la OTAN y si se había interesado por los trabajadores de las bases de Rota (Cádiz) y Morón de la Frontera (Sevilla) que trabajan para el Ejército estadounidense y que demandan mejores condiciones laborales. Y si le trasladó "algún tipo de preocupación" respecto a las primerasla del Brexit, mi opinión sobre el futuro de la Unión Europea, que debe ser de mayor integración, le expliqué que nuestras relaciones bilaterales eran buenas y deberían seguir siéndolo en el futuro. Hablé de la relación de inversiones y de relaciones comerciales y le expuse la necesidad de seguir cooperando en materia de seguridad, defensa y lucha contra el terrorismo", sostuvo sin citar la construcción del muro con México y otras decisiones polémicas de los primeros días de Trump en la Casa Blanca.En su réplica, Hernando, dijo que esque hay que tener las mejores relaciones posibles con la Administración Trump, pero cuando sus amenazas se hacen realidad entonces un aliado de EEUU como es España "ha de mostrar su desacuerdo" como han hecho, en su opinión, el presidente de Francia, François Hollande, o la canciller alemana,"Usted representa a un país que formamos parte de una comunidad de intereses, de valores y principios que tiene que defender con orgullo y jamás una presunta razón de Estado puede sercomo usted ha hecho y justificar políticas que desestabilicen el orden mundial, aunque vengan de la mano del populismo del hombre más poderoso del mundo", le ha espetado Hernando a Rajoy. En resumen, el PSOE se "avergüenza" de la actuación del Gobierno de Rajoy.Para cerrar la intervención, Rajoy se mostró convencido de que si el PSOE gobernase habría actuado igual que él porque en las relaciones internacionales "conviene incidir en lo que se está de acuerdo". "Cuando entienda que hay algo que perjudica a los intereses españoles, lo diré, pero mi intención es llevarme bien (con Trump)", subrayó."Quiero tener con Trump l, añadió.Después sería el turno del diputado Gabriel Rufián (ERC), que cerraría su intervención con un"¿Está usted de acuerdo con la judicialización del proceso catalán?", le había preguntado."No me queda más remedio que explicarle lo que ya todos sabemos", respondió Rajoy. En España, dijo, hay "libertad de pensamiento", pero no "impunidad". Por eso, señaló, hay que aplicar la ley a quien se la salta. "En política no hay absurdo imposible", concluyó Rajoy.Después, Aitor Esteban (PNV), quiso conocer qué decisión va a tomar el Gobierno después del informe del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) diese luz verde a la reapertura de la central nuclear de Garoña. "El Gobierno no ha tomado ninguna decisión", respondió el líder del Partido Popular . En todo caso, señaló que el Ejecutivo hablará en los próximos meses con todos los