Al presidente de Murcia "no se le acusa de corrupción"

El portavoz parlamentario del Grupo Popular en el Congreso, Rafael Hernando, ha asegurado este jueves que la Fiscalía General del Estado "funciona como funciona hace muchísimo tiempo" y ha subrayado que tiene sus "límites". Además, ha resaltado que las "discrepancias" entre fiscales se producen cada día en los tribunales de "forma natural", ha informado Europa Press.Así se ha pronunciado en los pasillos de la Cámara Baja ante las informaciones relativas a la oposición de la Fiscalía General a la, Pedro Antonio Sánchez, así como que el Ministerio Público impidiera acusar al expresidente de la Rioja Pedro Sanz por una construcción ilegal, según ha publicado el diario El Mundo Hernando ha afirmado que en esta época los fiscales, la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía Anticorrupción se dirigen contra "todas" las formaciones políticas,. Por eso, ha dicho que las "sospechas" que algunos están lanzando en virtud de intereses políticos, además de "desproporcionadas e inapropiadas", le parecen "clarísimamente tendenciosas y sectarias".A su entender, la Fiscalía "funciona como funciona hace muchísimo tiempo" y también tiene "sus limites" ante la posibilidad de que haya fiscales que decidanEn este sentido, ha indicado que tienen que tener "a veces alguna limitación". "Esto es supongo lo que ha pretendido hacer el fiscal general", ha manifestado, paraen estas decisiones del Ministerio Público, pero sí las hay en formaciones políticas que presentan sistemáticamente demandas para ganar en los tribunales lo que no ganan en las urnas.A renglón seguido, Hernando ha admitido que el PP firmó unque van a "mantener", pero ha recalcado que al presidente de Murcia "en ningún caso" se la acusa de un delito de corrupción."Tiene que ver con una, con un asunto sobre el que ya se han pronunciado los tribunales quince veces dándole la razón", ha manifestado, para agregar que ahora insisten en demandarle de nuevo.Dicho esto, Hernando ha recalcado que la Fiscalía ya ha fijado un criterio sobre este caso ys con los fiscales encargados del caso Púnica. A su entender, esas "discrepancias" entre fiscales y jueces se producen cada día en los tribunales de "forma natural".Ante el hecho de que el pacto con Ciudadanos establezca la imputación formal para apartar a un cargo, Hernando ha indicado que se trata de "buscar un sistema que el imputado o el investigado".En ese caso, "si se abre el proceso, las cosas cambian", algo que, según ha dicho Hernando, ya trasladaron en su momento al partido de Albert Rivera. "No vale solo que le investiguen o llamen a una persona como investigado, es que tiene que por lo menos tener el derecho de dar su versión sobre los hechos de los que se le acusa. Si no, acabamos en un", ha concluido.