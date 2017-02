Podemos Andalucía defenderá su autonomía ante el nuevo Consejo Ciudadano de Iglesias

Dejar de alimentar "el enfrentamiento personal"

La coordinadora general de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, ha afirmado este jueves que el sábado acudirá a Madrid a la constitución del nuevo Consejo Ciudadano Estatal (CCE) resultante de la II Asamblea Estatal de Vistalegre para defender la, un mandato que salió de la Asamblea andaluza que la revalidó como líder y a la que su dirección no está dispuesta a renunciar.Según ha informado Europa Press, en declaraciones a los periodistas en los pasillos del Parlamento andaluz, Rodríguez ha confirmado sus asistencia a la reunión convocada por el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, quien controla el referido órgano al lograr elque resultaron elegidos en Vistalegre II.Cabe recordar que, como ha criticado en varias ocasiones la líder andaluza de Podemos,políticos y organizativos las aspiraciones de la formación en Andalucía, que pasan por constituirse como un sujeto político con estatutos, CIF y censo propios.Así las cosas, Rodríguez ha dicho que este sábado acude a Madridpara configurar Podemos Andalucía como "un espacio propio de entidad jurídica propia y de toma de decisiones", una decisión que espera que pueda ser llevada a cabo desde el diálogo para que la negociación "vaya a buen puerto".La coordinadora general de Podemos Andalucía ha explicado que hay un diálogo abierto entre distintos territorios para avanzar en su, un debate que Andalucía "tiene más avanzado" porque adelantó la II Asamblea Ciudadana y "ya hemos llegado a un acuerdo de obligado cumplimiento por parte de la dirección, que fue unánime por parte de todas las sensibilidades en Andalucía, también de la sensibilidad pablista", ha apostillado.De otro lado, y a cuenta del enfrentamiento que han mantenidoy el secretario político,, durante la campaña de las primarias de la formación morada, Teresa Rodríguez ha manifestado: "Cometimos el grave error de no ser capaces de explicar a la sociedad los debates políticos de fondo que estaban sobre la mesa"."Dije que había que dejar de alimentar ese enfrentamiento personal para ganar las primarias", ha agregado antes de recordar que en Podemos "vota todo el mundo y eso genera que los candidatos tienden a usar los medios de comunicación para hacer campaña interna" algo que, en opinión de Rodríguez,en su momento".Así, ha considerado que esa actitud "debe parar de inmediato" porque sería "imperdonable" para una fuerza que pretende ser la alternativa a la, como denomina a la unión entre el PP, el PSOE y Ciudadanos.Entretanto, ha defendido que Podemos tiene futuro "porque está viva por abajo, porque hayy porque además quienes la construyen la viven con mucha intensidad", y así ha asegurado que el hecho de que haya varias sensibilidades en Andalucía "no es algo que me vaya a estorbar" porque "el resultado de un debate entre sensibilidades es el resultado de una organización más parecida a la sociedad y a la realidad que quiere cambiar".