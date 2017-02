El exjefe de Asuntos Internos contradice a Pino y sostiene que nunca vio ningún 'pendrive' sobre los Pujol

La versión de Eugenio Pino

Dudas sobre el trabajo policial

El exjefe de Asuntos Internos de la Policíasostuvo este viernes en la Audiencia Nacional quesobre la investigación de la familia de, informó a Europa Press fuentes jurídicas.Martín Blas encabeza la comisión judicial que investiga en Plaza de Castilla laen octubre de 2014 de una conversación entre unossobre las diligencias que afectaban a Francisco Nicolás Gómez Iglesias, conocido como el Pequeño Nicolás.En una comparecencia que duró una hora y cuarto, Marcelino Martín Blasque dio un día antes ante el juez José de la Mata su antiguo superior en la Policía, Eugenio Pino, director adjunto operativo (DAO) hasta su jubilación en junio de 2016.Según el exjefe de Asuntos Internos, élprocedente de la agencia de detectives Método 3 de la que se sospecha que surgió la información policial de la que se sirvió la Policía durante la etapa del exministropara acusar al clan de los Pujol.Martín Blas desmintió punto por punto todas las afirmaciones ante de la Mata que realizó Eugenio Pino, explicando que en su etapa en Asuntos Internos dejó registro por escrito de todas sus actuaciones. Entre ellas, consta, según él, la única que realizó en el marco de la investigación a Pujol, cuandoEl director de esta agencia, Francisco Marco, denunció ante el juez de la Mata que la Policía en la etapa de Pino le robó información de su ordenador para. Martín Blas se desvinculó de estas diligencias y precisó que investigó a Método 3 siguiendo la pista de dos policías que trabajaban de forma fraudulenta para esta empresa.Eugenio Pino se remitió al que fuera su subordinado en la Unidad de Asuntos Internos para desvincularse del pendrive con supuestas pruebas sobre los Pujol. El ex DAO defendió que fue éste quien le hizo entrega de una memoria USB con pruebas sobre los Pujol en base a las cuales, según desveló el pasado 8 de febrero en una entrevista , ordenó "varias veces" que se detuvieran a los miembros de la familia del expresidente.Pino dijo que cuando supo que ese pendrive tenía información sobre un antiguo director del CNI y el hermano de Alfredo Pérez Rubalcaba, ordenó que se hicieran cuatro copias para que se remitieran al centro de inteligencia, a la Policía Judicial, a la Fiscalía y a la brigada encargada de la investigación.Ante los ataques de Pino hacia su entonces subordinado, el abogado del Estado intervino para preguntarle si estas declaraciones estány si, concretamente, quería imputarle algún delito. Según fuentes presentes en la declaración, el ex DAO negó este extremo reconociendo que, aunque fue su hombre de confianza, ahora "no se llevan muy bien". Dicho esto, repitió en varias ocasiones que todo este asunto es "un fregado" en el que se ha visto implicado.Las declaraciones de Pino y Martín Blas se llevaron a cabo en la misma semana que peritos informáticos de la Policía procedieron alhallado recientemente por el inspector jefe de la Sección Primera de Blanqueo de la Brigada Central de Blanqueo y Anticorrupción de la Policía Nacional, adscrita a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef).Se trata del dispositivo de 8G de memoria de la marca Toshiba que se encontró este agente "ordenando los diferentes cajones y armarios de su despacho". Los expertos de la Unidad de Investigación Tecnológica (UIT) comprobaron que la información de este pendrive, que contiene unos(casi un centenar de ellos carpetas), guarda relación con un CD que ya fue aportado a la causa.Este CD fue incluido en el procedimiento como anexo del informe policial que levantó las sospechas del juez y la Fiscalía Anticorrupción sobre unaen la obtención de pruebas del caso. Fue esta la razón por la que el magistrado abrió una pieza separada, en el marco de la cual declararán los dos altos cargos de la Policía con Fernández Díaz y dos exdetectives de la agencia Método 3.El ex DAO aseguró que autorizó a su subordinado a que, una empresa de la que tuvieron noticia por primera vez cuando seguían la pista a un funcionario sospechoso de irregularidades y al que se investigaba desde la unidad de Martín Blas.Las dudas sobre el trabajo policial motivaron la apertura de una pieza separada en la que el juez de la Mata se sirvió también de la denuncia del director de la agencia de detectives. Según la versión de éste, los policíaspara obtener unas pruebas, a pesar de que él nunca ha tenido información sobre Pujol.