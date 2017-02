El presidente de Murcia se reunió con Catalá antes de que presumiera de conocer información reservada sobre su caso

info Libre

, José Antonio Sánchez, en el congreso nacional del PP, Según publica La Verdad de Murcia , mantuvieron "una larga conversación" poco antes de que se conociera la decisión del juez Eloy Velasco de achacar al mandatario delitos de fraude, cohecho y revelación de información reservada dentro de la rama murciana de la operación Púnica. Tras haber trascendido este auto, así como la postura de la Fiscalía Anticorrupción, contraria a que se investigara a Sánchez, el líder autonómico declaró que sabía que "cuatro fiscales del Supremo" también se oponían a la investigación. Por entonces se trataba deque el dirigente no podía conocer.Un día después salía a la luz que la Fiscalía General del Estado ordenaba a la Fiscalía Anticorrupción no investigar a Pedro Antonio Sánchez. Ante preguntas deacerca de cómo Sánchez podía haber accedido a esa información, fuentes cercanas al mandatario autonómico afirmaban que. A La Verdad de Murcia sus fuentes aseguraron que fue por "fuentes oficiales". Posteriormente, el Gobierno murciano se acogió a una suerte de "secreto profesional" para no revelarlo.Catalá, por su parte, aseguró quede que cuatro fiscales del Supremo se oponían a su imputación, y reclamó a la Fiscalía "una mayor discreción". Además, Catalá atacó a los fiscales de la Púnica por no acatar la decisión de Anticorrupción de no investigar al presidente de Murcia. Es lo que consideró "anómalo", pasando por alto y otorgando normalidad a que"La secuencia temporal tiene una cierta lógica porque la Fiscalía General dictó su decreto el lunes por la tarde y lo envió a Anticorrupción, y en ese decreto se daban esos detalles", afirmó en la Cadena Ser. La periodista Pepa Bueno le puntualizó que en ese "decreto" no se mencionaba la posición de los fiscales del Supremo, lo cual no fue desmentido por Catalá.