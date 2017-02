"Infringiendo el procedimiento legal"

La Audiencia Provincial de Sevilla ha confirmado el auto en el que el juez Álvaro Martín procesó a los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán y a otros 24 exaltos cargos dentro de la pieza separada del procedimiento específico por el queen el caso de los ERE irregulares.En dos autos distintos, a los que ha tenido acceso Europa Press, la Sección Séptimapor los expresidentes contra la resolución de 31 de mayo de 2016 en el que el magistrado procesó por un delito continuado de prevaricación a Chaves y a Griñán , a quien además sumó un delito de malversación.De igual modo, y en otros cinco autos,presentados contra el auto de procesamiento por parte de los exconsejeros José Antonio Viera, Carmen Martínez Aguayo, Francisco Vallejo, Magdalena Álvarez y Gaspar Zarrías.Respecto a Chaves, que fue presidente entre 2000 y 2009, el tribunal asevera que "de prevaricación son sólidos en relación" con su actuación como presidente, ya que "participó en los acuerdos del Consejo de Gobierno que aprobaban los proyectos de Ley de Presupuestos y modificaciones presupuestarias que contenían las transferencias de financiación, que hacían viable ante el Parlamento un uso ilícito" de dichas transferencias.En este sentido, enumera lasaprobadas por el Consejo de Gobierno durante el mandato de Chaves relativas a los programas 22E y 31L y añade que el Consejo de Gobierno también aprobó los anteproyectos de las leyes de presupuestos correspondientes a los ejercicios económicos de los años 2002-2009, en los que figuraban en el programa 31L transferencias de financiación de la Consejería de Empleo a IFA/IDEA dedicadas al pago de subvenciones."Las partidas de ese programa comprendidas en lasno se dedicaban a gastos de explotación de la empresa pública, como aparentaba el nombre como que se presupuestaban, sino a pagar auténticas subvenciones sociolaborales y a empresas en crisis que habían sido concedidas infringiendo el procedimiento legal", una circunstancia que "era, indiciariamente, conocida por el imputado", asevera.De este modo, considera que, como presidente del Consejo de Gobierno, "contribuyó a materializar ela sabiendas de que se otorgaban sin cumplimentar los requisitos legales y sin pasar los controles propios de las subvenciones regladas ni tampoco de las excepcionales".La Audiencia asegura que las transferencias de financiación ", como parece que lo han sido, para otorgar ayudas a empresas privadas, que han de realizarse a través de subvenciones", y se pregunta "cómo era posible que el Parlamento andaluz aprobara esas transferencias de financiación que eran destinadas a las ayudas de empresas privadas".Al hilo de ello, explica que el Parlamento, "al aprobar el crédito de transferencia de financiación a IFA/IDEA, lo que aprobaba era una partida presupuestaria formalmente, pero no lo que realmente era, esto es, un crédito para que con cargo al mismo se otorgara subvenciones a empresas privadas soslayando la normativa que regulaba esta materia"."Ese modo torticero de elaboración del presupuesto de la Consejería de Empleo y del IFA/IDEA motivó que el Parlamento aprobara esas transferencias y las modificaciones presupuestarias de las mismas, ya que aparecía en cada presupuesto comoa dicha empresa, no como subvenciones a empresas privadas", sostiene el tribunal.Agrega que, al elaborarse el anteproyecto de la Ley de Presupuesto, "parece que de manera grosera se estaba conculcando la legalidad al considerar como transferencias de financiación ayudas sociolaborales y a empresas en crisis que, de suerte que se vulneraba tanto la batería de requisitos como la fiscalización previa que recoge la normativa de subvenciones".A su juicio, "de lo instruido se desprenden datos indiciarios" de que Chaves e ayudas/subvenciones sociolaborales y a empresas que se había implantado en la Consejería de Empleo a partir del año 2000".Asimismo, y en el auto referente a Griñán, la Audiencia dice quedel informe adicional al informe definitivo de auditoría de cumplimiento del ejercicio 2003, realizado en julio de 2005, en el que el interventor general, tras analizar las figuras de las transferencias de financiación y del encargo de ejecución, concluía que la figura procedente para materializar desde el punto de vista administrativo y presupuestario la concesión de las ayudas era la subvención excepcional no reglada.Este informe donde se advertía de supuestas irregularidades, así como el definitivo de cumplimiento de 2003, "fueron debidamente notificados" a la viceconsejera, Martínez Aguayo, "que lo" al entonces consejero de Economía y Hacienda, cargo que ocupaba el propio Griñán, "según dice expresamente la notificación".Según la Audiencia, también le fueron notificados a la viceconsejera, "con la advertencia de puesta en conocimiento del consejero", los informes del interventor general de los ejercicios 2005 y 2006, "que se pronunciaban en sentido similar sobre lade financiación en la Consejería de Empleo e IFA/IDEA"."Aún cuando Martínez Aguayo ha manifestado que no puso en conocimiento ni trasladó al recurrente esos informes de la Intervención,dentro de un desempeño mínimamente diligente de la alta función pública no dar cuenta al máximo responsable de la Consejería de un informe de tal calado", considera la Audiencia, que entiende que Griñán "era consciente del uso contra legem de las transferencias para, así como de que esas ayudas debían ser encauzadas a través de la legislación de subvenciones".El tribunal, por ello, dice que existen indicios de que Griñán habría cometido unal haber participado en los acuerdos del Consejo de Gobierno "que aprobaban los proyectos de Ley de Presupuestos y sus modificaciones presupuestarias, que incluían las transferencias de financiación, que hacían ante el Parlamento un uso ilícito de las transferencias".Además, "se puede concluir que el delito de prevaricación continuado ha sido el instrumento", ya que "sin la previa utilización de las transferencias, sin haberse incluido las mismas en la Ley de Presupuestos en la Consejería de Empleo, sin haberse aprobado en las modificaciones presupuestarias su ampliación, no hubiera sido posible la comisión del delito de malversación".Griñán, ", de sus modificaciones presupuestarias y del control del gasto que ostentaba, era consciente tanto de las vulneraciones patentes y groseras que se estaban presuntamente cometiendo en estas materias de estricta competencia de la Consejería de Economía y Hacienda, como de la disposición de los caudales públicos contra legem."No nos encontramos ante cualquier omisión, sino ante unade un máximo responsable de los caudales públicos, de lleno incursa en una administración desleal", ya que, como consejero, "elaboró y aprobó los presupuestos y sus modificaciones con conocimiento de la ilegalidad grosera mencionada, lo que permitía un lucro ilícito de empresas privadas por la obtención de fondos públicos a través de las transferencias".