"Calderilla para unos y gratis para otra"

La dirigente y responsable jurídica de Podemos y vicepresidenta cuarta del Congreso, Gloria Elizo , considerólas condenas impuestas por el caso Nóos , en especial los seis años y tres meses de cárcel para Iñaki Urdangarin, y "sorprendente" que la infanta Cristina fuese absuelta porque, en su opinión, los "mismos hechos" que se pusieron de manifiesto durante el juicio hubieran implicado "claramente" una condena si la acusadaSegún Europa Press, no quiso aventurarse ahacia la hermana del rey ya que prefiere esperar a leer la sentencia con detenimiento y los argumentos jurídicos que sustentan esa absolución. No obstante, sí apuntó que les parece "sorprendente", porque "era bastante probable una condena" con los hechos apuntados. "Nos sorprende profundamente porque, con esos hechos, en el 99,9% de situaciones en otros procesos en el que la supuesta acusada hubiera sido una persona ajena a la Casa Real,", apostilló.En cuanto a la pena impuesta a Urdangarin criticó que es "en extremo conservadora en cuanto a los delitos que se ponían de manifiesto en este proceso".Como "único punto positivo", Elizo destacó que esta sentencia conlleva "cierta sensación" de que hay una etapa de corrupción institucionalizada "ha pasado". "Son los primeros puntos de ataque para", aseguró.El portavoz de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví , criticó este viernes la sentencia, a su juicio, puede resumirse con una sola frase: "–los condenados a penas de cárcel, como Iñaki Urdangarin– y", en referencia a la infanta Cristina. Así lo escribió en Twitter.Para Baldoví, el fallo de la Audiencia de Palma de Mallorcaporque todo entra dentro de lo previsto. Es más, cree que con la sentencia se puede dar el "objetivo" por "cumplido".El coordinador general de Izquierda Unida, Alberto Garzón , considera que la absolución de la infanta demuestra que,, "los Borbones siempre se libran de sus delitos".Según Garzón, cuando "el ciudadano Juan Carlos de Borbón dijo que la ley era igual para todos" lo hizo porque, "como sucesor de Franco, sabía que siempre hay 'nobles' excepciones".Y como colofón el líder de IU añadió que cuando su formación logre arrancar "al poder un" la gente votará "también pensando en la infanta".El portavoz parlamentario de Esquerra Republicana (ERC) en el Cognreso, Joan Tardá , se preguntó, tras conocer la sentencia, cuántos más casos de corrupción"¿Cuántos casos de corrupción protagonizados por el anterior jefe del Estado o su familia se han llevado a cabo durante estos 35 años de democracia, una democracia low cost que nació con una institución monárquica que?", planteó Tardà.A su juicio, la monarquía debería ser una institución que "diera ejemplo" teniendo en cuanta que sus integrantes soportanpor los ciudadanos pero también el que su reinstauración en España viniera "patrocinada" por el dictador Francisco Franco.Nada más conocer el fallo, su portavoz adjunto, Gabriel Rufián, aprovechó su cuenta en Twitter para hacer un juego de palabras a propósito de la sentencia del caso Nóos y de la independencia de Cataluña. "#NOOS sobran los motivos. #RepublicaCatalana".El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, afirmó que el Ejecutivo central, al igual que "todas" las sentencias, al mismo tiempo que recalcó que "nadie está por encima o al margen de la ley".El ministro dijo que no conoce toda la sentencia, pero aseguró que "no cabe ninguna duda" de que el juez se limitó a comprobar". "Lo hecho por los jueces es juzgar con arreglo a la ley, que es lo que", remachó."Las sentencias simplemente tienen que ser, no tienen que ser ejemplarizantes", recalcó, preguntado sobre Urdangarín.El exministro y eurodiputado Ramón Jáuregui manifestó en nombre del PSOE sua la sentencia y considera que todo el proceso judicial ha sido, algo que demuestra que el Estado de Derecho y la Justicia "funcionan muy bien"."Creo sinceramente que este ha sidoy así lo valoramos. Por lo tanto nuestro respeto es máximo a la resolución judicial", señaló."Hay muchísimos ejemplos ya de que España en este terreno no es un Estado perfecto, pero es probablemente uno de los países que está dando mejores muestras en el funcionamiento de una institución clave para la democracia como es el Poder Judicial independiente", subrayó.En este sentido, opina que lo que también demuestra el juicio y la sentencia del caso Nóos es que en Españaa las que afecta.El vicesecretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, subrayó que la sentencia evidencia no sólo que en España la justicia "funciona", sino que "hay que dejar trabajar a los jueces" yEn rueda de prensa en el Congreso, Villegas mostró su respeto por la decisión judicial, que viene a constatar una vez más que "en España durante demasiado tiempo se ha estado robando demasiado", se ha estado actuando con "una falta total de límites" y gestionando el dinero público de manera "irregular".