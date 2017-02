Errejón se resiste a asumir públicamente la candidatura para la Comunidad de Madrid

El nuevo secretario de Análisis Estratégico de Podemos, Íñigo Errejón, no se pronuncia públicamente sobre su eventual candidatura a las primarias de Podemos Comunidad de Madrid para aspirar a la Presidencia regional en 2019. "Es una decisión política que, sostuvo Errejón a la salida de la primera reunión del nuevo Consejo Ciudadano del partido –su máximo órgano entre congresos–, pese a que fuentes de la dirección confirman que él y el secretario general, Pablo Iglesias, han acordado que concurra a las primarias.Errejón compareció tras la reunión y tras conocerse su acuerdo con Iglesias. No obstante, el ex número dos no quiso confirmar públicamente que se presentará, aunque tampoco lo negó: "Todavía no hemos llegado al momento de las primarias, al momento donde se toman decisiones", sostuvo Errejón, que señaló que en las elecciones municipales y autonómicas de 2019 será el momento de "redoblar la apuesta"Por su parte, en su propia comparecencia Iglesias tampoco quiso confirmar públicamente el sí de Errejón a liderar a Podemos en las próximas elecciones autonómicas madrileñas, aunque sí señaló que le "encantaría" que así fuera. "y por ganar unas primarias para ganar después la Comunidad de Madrid, pero es algo que tendrán que decidir los inscritos", sostuvo el secretario general.En la misma línea se pronunció el secretario general de Podemos en la Comunidad de Madrid, el pablista Ramón Espinar. "Es una decisión que van a tomar los inscritos de Podemos en la Comunidad de Madrid", señaló Espinar, que sin embargo admitió que "es cierto que ha habido conversaciones al respecto en estas semanas" y señaló que su "opinión" es que "sí Íñigo Errejón tiene la ambición legítima de ser presidente de la Comunidad de Madrid debe tener la organización detrás". "Creo que, si esto garantiza la unidad, es una buena opción, y creo que", concluyó el dirigente, que aseguró que una eventual candidatura del secretario de Análisis Estratégico contaría con su "apoyo".Por su parte, el líder de la corriente anticapitalista y nuevo secretario de Acción en el Parlamento Europeo, Miguel Urbán, insistió en que el candidato a la Comunidad de Madrid no puede elegirse por el método del "cambio de cromos". "Lo importante es salir a ganar, y eso no se hace con candidatos, sino con un proyecto solvente para Madrid, empezando a debatir desde abajo", señaló Urbán, que afirmó que: dándole voz a los militantes y también a los inscritos".