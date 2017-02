El exlehendakari y candidato a liderar el PSOE, Patxi López , apostó este sábado por que el "secretario o secretaria" general elegido por la militanciapara "evitar cosas vividas en el pasado" de las que, según dijo, "somos responsables todos los dirigentes", informa Europa Press."Si el secretario general pierde la confianza del órgano de control que, en este caso es el comité federal, quiero que se pueda proponer unaque tengan que votar los militantes", propuso entre aplausos del medio centenar de socialistas que se dieron cita en el salón de actos de la sede provincial del partido en Almería.López, quien afirmó tajante que su candidatura se va a "poder votar el día de las primarias" y que, subrayó que su intención no es la de "competir por trocear el partido y hacerme fuerte en una parte de él", al tiempo que advirtió de que "vencer sobre un partido roto es".A juicio de López, hay que "entender" la perentoriedad de la "colaboración y la lealtad" para abogar por abrir "un nuevo tiempo de colaboración, complicidad y lealtad, algo que nos", lamentó.Ante buena parte de la que fuera cúpula del PSOE de Almería antes de que la dimisión masiva de miembros de la ejecutiva forzase la salida del exsecretario provincial Diego Asensio y el presidente provincial Martín Soler o la diputada nacional Consuelo Rumí, el exlehendakari dio su "palabra" de que si no alcanza el liderato de los socialistas, "de ninguna manera" participará o alentará "ningún intento de organizar y ejercer laa la Secretaria General".Haciendo referencia, de nuevo, al "conflicto vivido hasta hace dos días" en el seno de su partido, destacó que la unidad "no se proclama, se practica", y señaló que hace "falta mucho más" como que "en el proyecto socialista que defendemos".Al hilo de esto, aseveró que, en el PSOE, no puede haber ", ni ningún poder sin control"."Nuestros adversarios no están aquí, no podemos hacer un congreso con un debate pequeño sobre sanchistas, susanistas o patxistas", expresó para proponer a "todos" los candidatos "que nos ofrezcamos para haceren los que contrastar ante la militancia nuestras propuestas"., apuntilló.señaló por último la "necesidad" de un proyecto que, desde la izquierda, "sea capaz de frenar tanto despropósito de la derecha" ya que, en la actualidad, ", nítida y con fortaleza suficiente para nuestra desgracia".López, quien no hizo declaraciones a los periodistas a su llegada al acto, sí respondió con un escueto "estupenda" a la pregunta de cómo vive la "pugna a tres" por liderar a los socialistas, y tras su discurso se sometió a las preguntas de los militantes en un debate cerrado a la prensa.