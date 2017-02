Abel Caballero culpa a la presidenta de la gestora y al portavoz del PSOE gallego de "dar la mayoría absoluta a Feijóo"

El alcalde socialista de Vigo, Abel Caballero, ha criticado este lunes a la presidenta de la gestora del PSdeG , Pilar Cancela, a quien ha hecho responsable, junto con el portavoz parlamentario -y candidato en las autonómicas-, Xoaquín Fernández Leiceaga, deSegún recoge Europa Press, a preguntas de los periodistas sobre las declaraciones de Cancela -en las que advertía de que no se hace "ningún favor" a la normativa del partido cuestionando de forma permanente a Leiceaga-, el alcalde de Vigo ha proclamado que "lo que fue nocivo para el PSdeG fue el resultado de las autonómicas, y haberle regalado la mayoría absoluta a Feijóo ". ", una como presidenta de la gestora y otro como candidato. Éso fue lo que le hizo daño a este partido y a Galicia, porque ahora tenemos que soportar una mayoría absoluta de Feijóo que va a producir un enorme dolor a mucha gente", ha incidido Caballero.En esa línea, el alcalde de Vigo ha acusado a la presidenta de la gestora y al portavoz parlamentario, "", de haber roto "el proceso de unidad" que él mismo había puesto en marcha en el socialismo gallego. "Era muy bueno, en toda Galicia se veía con enorme simpatía ese proyecto de unidad, y", ha subrayado.Según ha reiterado Abel Caballero, "eso fue lo le hizo daño al PSdeG y a Galicia". "Y ahoraque obstaculiza la acción en nuestras ciudades de forma continua; y de eso responden Cancela y Leiceaga", ha sentenciado.Finalmente, y con respecto a lade que sean los militantes socialistas los que destituyan a su secretario general, el alcalde ha señalado que no conoce "como Dios manda" dicha propuesta. En todo caso, ha expresado su deseo de que los miembros del partido elijan "al mejor dirigente" y que se haga "un proyecto ganador", porque "los proyectos que acaban con el 11,7 % de votos no son adecuados para el PSOE". "Pregunten a Patxi López si le gusta el proyecto de Vigo,, y de amplia participación social", ha proclamado.