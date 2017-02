Benissa (Alicante) retirará una placa dedicada a Milagrosa Martínez tras ser condenada a nueve años de prisión

El concejal de Compromís en Benissa (Alicante), Xavier Tro, ha anunciado este lunes que "en breve" se procederá a laen honor de la exconsellera de Turismo Milagrosa Martínez situada en la Casa dels 100 Vents, después de su condena a nueve años de prisión por amaño de contratos en Fitur, dentro del caso Gürtel, ha informado Europa Press.Según ha detallado el edil de Compromís, la medida se adoptaráy en aplicación de la moción aprobada por unanimidad en el pleno de Benissa en abril del año pasado a instancias de la coalición.La placa donde figura el nombre de la exconsellera está en la Casa dels 100 Vents, ubicada en la carretera CV-746 entre el puerto deportivo Les Bassetes y Cala La Fustera.Compromís ha recordado que el nombre de Martínez aparece por su cargo en 2007 y por participar en la inauguración de las instalaciones.La moción aprobada el 5 de abril de 2016 rechazaba la corrupción, así como la instalación de placas conmemorativas "referentes a ceremonias inaugurales presididas por políticos en espacios públicos" y razonaba como "no conveniente" que esos lugares "que pagan los contribuyentes" tuvieran instaladas placas con nombres de políticos "que están de paso y que no han actuado en ningún caso como mecenas de la obra sino que lo único que han hecho ha sidoPor ello, se instaba a no colocar más placas de ese estilo y a retirar "en el plazo máximo de dos meses" todas las existentes con nombres de condenados